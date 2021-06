Tamla: Djokovic on praegu maailma parim tennisist

"Mäng oli suurepärane," rääkis Tamla pühapäeval lõppenud meeste üksikmängufinaalist ETV spordisaates. "Olles ise Nadali ja Federeri fänn, ei olnud tulemus minu jaoks nauditav, aga tennis oli super. Praegu tundub küll, et Djokovic on maailma parim tennisemängija."

Maailma esireket jõudis pühapäevase 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 võiduga kreeklase Stefanos Tsitsipase (ATP 5.) üle ühe slämmitiitli kaugusele Roger Federerist ja Rafael Nadalist.

"Kas 20. tiitel tuleb või ei tule, seda ma ei tea. Aga mis on temast teinud suure mängija: ega kõik ju oskavad lüüa, aga tundub, et Djokovici vaimne võimekus on teistest mängijatest grammi võrra parem ja seepärast ta on suur tšempion," sõnas Tamla.

Naiste üksikmängus triumfeeris 25-aastane tšehhitar Barbora Krejcikova, kes võitis pühapäeval Katerina Siniakovaga ka paarismängu.

"Naiste turniir oli algusest peale täis üllatusi," tõdes Tamla. "Kõik tippasetused kukkusid üksteise järel päris varakult välja. Juba poolfinaalis oli ju teada, et tuleb uus tšempion, kes pole varem slämmiturniiri võitnud. Krejcikova oli loomulikult väga suur üllatus, aga tegelikult võitis ta nädal varem WTA tiitli. Ilmselgelt oli ta väga heas vormis. See, et ta suutis võita ka paarismängu ja oli ka segapaarismängus veerandfinaalis, on täiesti omaette saavutus. See on uskumatu."

Eesti esireket Anett Kontaveit oli tänavuse turniiri avaringis 6:7 (4), 7:6 (5), 6:0 üle šveitslannast Viktorija Golubicist. Teises ringis ei olnud prantslannast Kristina Mladenovicist erilist vastast: võit tuli skooriga 6:2, 6:0, aga kolmandas ringis pidi ta tunnistama tiitlikaitsja Iga Swiateki 7:6 (4), 6:0 paremust.

"Anett alguses domineeris mängu, kahjuks läks esimene sett napilt ära. See on suurte meistrite oskus: kui nad saavad aru, et vastane on haavatav, suudavad nad veel ühe käigu juurde panna," sõnas Tamla.