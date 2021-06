Adamo: Tänak vajab asfaldil rohkem kogemust kui Neuville

Laupäeval sõideti Alba rallil testkatseid ning kõik üheksa kiiruskatset sõidetakse läbi pühapäeval.

Andrea Adamo ütles, et Tänakul on vaja asfaldi peal võimalikult palju kilomeetreid läbida, et autot paremini tunnetada. "Ott vajab natuke rohkem tööd asfaldil kui Thierry [Neuville], seega otsustasime seda võimalust kasutada. Kohalikud kindlasti tervitavad meid väga-väga tänulikult ja nad toetavad meid, seega on see meie jaoks hea võimalus," ütles Adamo portaali DirtFish vahendusel.

Aprilli lõpus Horvaatia MM-rallil neljanda koha saanud Tänak ütles toona, et tal napib asfaldirallidel kindlust. "Ma ei tea, kas asi on sõidustiilis või ma ei ole lihtsalt harjunud sellist autot juhtima. Ma ei tea," ütles Tänak. "Thierry on ilmselt [masinaga] harjunud. Minul on raskused ja see ei tundu loomulikuna. Üritame lahendust leida."

Eelmisel aastal jäi Tänak Albas Neuville'i järel teise koha.

Alba asfaldirallil antakse võimalus taas rooli taha istuda ka Oliver Solbergil, kes oli isa koroonaviirusega nakatumise tõttu jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni, mispärast ei õnnestunud tal eelmisel nädalavahetusel Sardiinia rallil osaleda.

"Tõin Oliveri siia Albasse, sest tean siinseid inimesi," ütles Adamo, kes kasvas üles mitte kuigi kaugel rallilinnast. "Ja Albat nad naudivad, olen kindel. [Solberg] teeb katsed, survet ei ole. Ma arvan, et see on õige keskkond lasta tal enda asfaldidebüüt teha. Seal on inimesi, nad elavad talle kaasa."