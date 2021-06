Tänak oma esimese Keenia ralli eel: see tundub parajalt metsik koht

"Keenia MM-etapp on minu jaoks täiesti uus ralli ja Aafrika on koht, kus ma pole kunagi varem käinud. Ootan seda pingsalt, ehkki tõenäoliselt saab see olema paras seiklus," lausus Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Olen näinud videoid varasematest Keenia rallidest – see on üks sellistest rallidest, kus võitmiseks tuleb esmalt üldse finišeerida. See tundub parajalt metsik koht ja on küllaltki erinev teistest MM-rallidest. Loodetavasti kõik õnnestub," lisas Hyundai rallipiloot.

"Usun, et kõik on põnevil, et Keenia Safari ralli taas MM-kalendrisse kuulub. Olen kuulnud lugusid varasematelt osalejatelt, kes on kirjeldanud seda kui tõelist seiklust," lisas Tänaku meeskonnakaaslane Thierry Neuville. "Ma ei tea, mis meid ees ootab, aga loodan naasta suure karikaga. Saame näha sebrasid, elevante ja kaelkirjakuid – saab olema lõbus!"

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo lisab, et ettevalmistus peab tulenevalt keerulistest Keenia oludest olema põhjalik.

"Kiiruskatsed saavad olema rasked ja meie ekipaažidel puudub siin sõitmise kogemus, mistõttu tuleb enne avakatset läbida põhjalik ettevalmistus. Oleme näinud meie rallimasina head kiirust kruusateedel, kuid me pole jõudnud soovitud tulemusteni. Eesmärgiks on tugev meeskondlik esitus."

Keenia MM-ralli sõidetakse 24.-27. juunil. Viie etapi järel hoiab MM-sarja üldarvestuses liidrikohta 106 punkti kogunud Sebastien Ogier (Toyota), kes edestab meeskonnakaaslast Elfyn Evansit (95) ja Thierry Neuville'i (77). Ott Tänak on 49 punktiga neljas.