Mark Lajal sai Prantsusmaa lahtiste noorteturniiril 12. asetuse

Prantsusmaa lahtised pole Eesti tennisistide jaoks veel läbi, sest kuigi nii Anett Kontaveit kui ka Kaia Kanepi on konkurentsist langenud, alustab noorteturniiril võistlemist Mark Lajal.

Maailma juunioride edetabelis on Lajal 16. kohal, et aga kõik eespool olevad mängijad ei ole kohale tulnud, sai 18-aastane eestlane 12. asetuse. Loosi tahtel on Lajali esimene vastane itaallane Luca Nardi, kes paikneb juunioride ITF-i edetabelis 36. kohal. Nardiga Lajal varem kohtunud ei ole, küll aga võidu korral tuleb talle tõenäoliselt vastu Victor Lilov (USA, ITF juniors 53.), keda Lajal Ricany 1. kategooria turniiril võitis 6:3, 6:2.

Roland Garrosi noormeeste turniiril on esimesena asetatud maailma juunioride kolmas reket Juncheng Shang (Hiina), kes on Lajalist kaks aastat noorem. Just Shangiga harjutas Lajal Patrick Mouratoglou akadeemias viimasel nädalal enne Roland Garrosit, vahendab Tennisnet.ee.

Lajali ja Nardi mängu pühapäeval kavas ei ole, suure tõenäosusega alustab eestlane esmaspäeval.