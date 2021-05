Kanepi loositi Prantsusmaa lahtiste avaringis kokku tunamulluse finalistiga

Loosi tahtel vastamisi seatud Kanepi ja Vondrousova pole kunagi varasemalt kohtunud ning kumbalgi mängijal pole viimase aja turniiridest suuremat edu ette näidata: mõlemad langesid enda eelmistel mängitud turniiridel avaringis konkurentsist.

Vondrousova jõudis Prantsusmaa lahtistel finaali 2019. aastal, kui pidi tunnistama maailma esireketi Ashleigh Barty paremust.

Kanepi ja Vondrousova vahelises matši võitja läheb kokku võitjaga kahe prantslase, Alize Cornet' ja Harmony Tani, vastasseisust.

Eesti esireket Anett Kontaveit on turniiril 30. asetusega ning loositi Kanepist teise tabelipoolde. Esireketi vastane avaringis on šveitslanna Viktorija Golubic, kelle vastu Kontaveit eelnevalt neljast mängust neli võitu saanud on. Viimati mängisid naised 2016. aastal Guangzhous peetud turniiri veerandfinaalis.

Maailma esireket austraallanna Ashleigh Barty läheb vastamisi maailma edetabelis 70. asetseva Bernarda Peraga. Maailma teine reket Naomi Osaka kohtub avaringis rumeenlanna Patricia Maria Tigiga (WTA 63.). 23-kordne Prantsusmaa lahtiste meister Serena Williams (WTA 8.) on avaringis vastamisi rumeenlanna Irina-Camelia Beguga (WTA 74.). Valitsev meister Iga Swiatek (WTA 9.) kohtub avaringis Kaja Juvaniga (WTA 101.).

