Swiatek alistas Rooma turniiri finaalis geimigi loovutamata Pliškova

Swiatek (WTA 15.) alistas Pliškova (WTA 9.) vaid 46 minutit kestnud kohtumises koguni 6:0, 6:0. Mängitud punktidest võitis Swiatek 51 ja Pliškova vaid 13. Pliškoval oli küll mängu jooksul ka kaks murdepalli, kuid valitsev Prantsusmaa lahtiste võitja suutis mõlemad päästa.

Tänu karjääri esimesele WTA 1000 kategooria turniirivõidule kerkib Swiatek uue nädala edetabelis esikümnesse – täpselt kümnendale kohale. Sel hooajal on Swiatek nüüd võitnud kaks turniiri, ühtekokku on tal koos Prantsusmaa lahtistega kolm turniirivõitu.

Tänavused Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused algavad kahe nädala pärast.

