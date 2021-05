Maailma esireket andis eduseisust loobumisvõidu

Barty juhtis 17-aastase ameeriklanna Coco Gauffi (WTA 35.) vastu 6:4, 2:1, kui kutsus arsti väljakule ja pärast ülevaatust otsustas edasisest mängimisest loobuda. Ametlikuks põhjuseks öeldi parema käe vigastus.

Barty selgitas hilje, et tegemist on vigastusega, mis on teda juba aastaid kimbutanud ja sel korral läks valu mängu jooksul üha hullemaks. "Valu muutus juba väljakannatamatuks, seetõttu oli targem enda keha kuulata, eriti teades, et kohe on slämm tulemas," viitas Barty kahe nädala pärast algavatele Prantsusmaa lahtistele.

Gauff pole kunagi varem WTA 1000 taseme turniiril poolfinaali jõudnud, ühtlasi pole ta varem punasel liival nelja parema sekka pääsenud, küll aga on ta 2018. aasta Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri võitja.

Viimase poolfinalisti selgitavad Roomas mullune Prantsusmaa lahtiste võitja, poolatar Iga Swiatek (WTA 15.) ja ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 6.).