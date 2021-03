Sildarule tõid MM-kulla isa parandatud suusad

"Tase tundus suhteliselt võrdne. Kui korealane poleks oma viimases sõidus kukkunud, oleksime ilmselt olnud üsna tasavägised. Aga väga hea tunne on, et see võit ära tuli," rääkis Sildaru Delfile.

Sildaru tundis ennast reedel üsna mugavalt, sest sai võistelda enda suuskadega, mis neljapäeval pisut katki läksid. Teine variant oleks olnud rajale minna laenatud suusapaariga.

"Neljapäeva õhtul tegi isa (Tõnis Sildaru) suusad korda. Ta pani sinna paar kruvi juurde. Oma suuskadega on ikka parem sõita, olen nendega harjunud," lausus Henry Sildaru.

Värske maailmameister osaleb Krasnojarskis veel nii pargisõidus kui Big Airi hüpetes. Pargisõidu võistluse kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi laupäeva hommikul kell 9.