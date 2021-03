Kontaveit kohtub Doha turniiri teises ringis endise esireketiga

Doha turniiri teises ringis läheb Kontaveit vastamisi endise maailma esireketi Angelique Kerberiga (WTA 26.).

33-aastane sakslanna alistas avaringis korraldajatelt vabapääsme teeninud türklanna Cagla Buyukakcay (WTA 179.) poolteist tundi kestnud mängu järel 6:4, 6:2. Sealjuures päästis Kerber üheksast murdepallist kuus, oma esimesel servil realiseeris ta 58 protsenti punktidest.

Kontaveit ja Kerber on varem omavahel mänginud neli korda, eestlanna on võitnud kolm matši ja sealjuures on ta endise esireketi vastu võitnud kaks setti nulliga. 2017. aastal jäi Kontaveit Roomas peale 6:4, 6:0, aasta hiljem Stuttgartis andis Kerber seisult 0:6, 0:2 loobumisvõidu.

Kerberi ainus võit pärineb aastast 2019, kui kohtuti just Doha turniiril. Siis jäi sakslanna peale 6:1, 7:6 (3). Samal aastal oli Kontaveit Kerberist Cincinnatis üle 7:6 (7), 6:2.

Kolmandas ringis võib Kontaveidi ja Kerberi vahelise mängu võitja vastaseks tulla kahekordne Wimbledoni võitja Petra Kvitova.

Doha turniiril sai esmaspäeval kindla võidu ka Läti esinumber Jelena Ostapenko (WTA 51.), kes oli vaid 57 minutiga 6:0, 5:2 üle maailma 11. reketist Kiki Bertensist. Veidi keerulisem oli kolm ja pool aastat tagasi maailma esireketiks kerkinud hispaanlannal Garbine Muguruzal (WTA 16.), kes alistas venelanna Veronika Kudermetova tunni ja 50 minutiga 6:2, 7:6 (4).