Avasetis kaotas Kontaveit kohe enda pallingugeimi ja jäi 0:2 kaotusseisu, seejärel sai Kvitova ühe murde veel ja asus 5:1 juhtima. Seisul 5:2 setivõidu eest servima asudes tegi Kvitova kaks topeltviga ja Kontaveit sai ühe murde tagasi, aga seejärel kaotas Eesti esireket taas enda pallingugeimi, avasett seega 6:3 Kvitovale. Avasetis võitis Kontaveit enda teiselt servilt üheksast punktist vaid ühe.

Teises setis võitis Kontaveit seitse punkti järjest, murdes Kvitova servi ja asudes enda pallingul 40:0 juhtima, kuid Kvitova ei andnud alla ja võitis ise kaheksa punkti järjest, saades murde kohe tagasi ning võites nulliga enda pallingugeimi. Uuesti jõudis aga Kontaveit murdeni viiendas ja seitsmendas geimis, seti lõpp aga kulges sarnaselt nagu avasetis, ainult peegelpildis – seisul 5:2 setivõidu eest servima asudes kaotas Kontaveit enda pallingugeimi, aga murdis siis kohe Kvitova servi ja võitis setis 6:3.

Otsustavas setis oli Kontaveidil avageimis kolm geimpalli, aga ta ei saanud neid kätte ja Kvitova realiseeris esimese murdevõimaluse. Kvitova pääses kahe murdega 3:0 juhtima, sellele järgnes neli vastastikust servimurret, mille järel tšehhitar juhtis 5:2 ning siis Kvitova enam enda pallingul ei eksinud, võites seti 6:2.

Kontaveit servis mängu jooksul kolm ässa ja tegi kuus topeltviga, Kvitova sai kirja kuus ässa ja seitse topeltviga. Esimese servi õnnestumisprotsent oli Kontaveidil kokkuvõttes parem – 66 Kvitova 58 vastu –, aga Kvitova võitis rohkem punkte esimeselt servilt, vastavalt 57,1 protsenti Kvitoval ja 49,2 protsenti Kontaveidil. Teiselt servilt võitis Kontaveit lõpuks 37,5 protsenti punktidest ja Kvitova 41,9 protsenti.

Äralöökidest teenis Kontaveit 27 ja Kvitova 31 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 18 ja tšehhitaril 24. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 78 ja Kvitova 89.

Kontaveit realiseeris kümnest murdevõimalusest seitse, Kvitova suutis 16 murdepallist ära kasutada üheksa.

Järgmisena mängib Kontaveit tuleval nädalal Dubais.

Otseblogi:

Enne mängu:

Kontaveit on saanud Dohas kaks kindlat võitu – avaringis alistas ta 6:1, 6:2 tänavuste Austraalia lahtiste finalisti Jennifer Brady (WTA 13.) ning teises ringis oli 6:1, 6:4 parem endisest maailma esireketist Angelique Kerberist (WTA 26.).

Turniiril 4. asetatud Kvitova oli avaringis vaba, teise ringi matšis oli kahekordne Wimbledoni võitja 6:1, 6:3 üle venelannast Anastassia Pavljutšenkovast (WTA 41.).

25-aastane Kontaveit ja nelja päeva pärast 31. sünnipäeva tähistav tšehhitar on tenniseväljakutel vanad tuttavad, kokku on mängitud kuus korda. Neljal korral on peale jäänud Kvitova, kaasa arvatud viimasel kohtumisel tunamulluse Stuttgardi turniiri finaalis, kus tšehhitari võidunumbriteks olid 6:3, 7:6 (2).

Kõva kattega väljakul on nad mänginud kolmel korral ja Kontaveit võitis neist viimase, kui jäi 2019. aastal Brisbane'i turniiril peale 7:5, 7:6 (1), kaks eelnevat aga võitis Kvitova.

Kontaveidi ja Kvitova vahelise matši võitja läheb poolfinaalis vastamisi 2. asetatud tšehhitari Karolina Pliškova (WTA 6.) ja tänavuste Austraalia lahtiste veerandfinalisti Jessica Pegula (WTA 44.) vahelise kohtumise võitjaga.