Kui avaseti esimesed geimid olid pikemad, siis peagi sai Kontaveit oma mängu kätte, murdis kahel korral sakslanna pallingu ja võitis avaseti vaid 23 minutiga 6:1.

Teises setis jätkus kõik samamoodi Kontaveidi eduseisuni 4:1. Siis suutis Kerber aga veidi ootamatultki eestlanna servi murda, aga järgnevalt mõlemad hoidsid oma pallingu ja Kontaveit võitis 6:4.

Kuus serviässa löönud Kontaveit võttis esimeselt servilt 77,4% ja teiselt 50,0% punktidest, Kerberit olid vastavad arvud 56,3% ja 31,3%.

Kerber realiseeris oma ainsa murdepalli, Kontaveit suutis seda 80-protsendiliselt (4/5). Kogupunktidega jäi veerandfinaali jõudnud eestlanna peale 60:41.

Anett Kontaveit - Angelique Kerber:

Kohtumine peetakse A väljaku esimese matšina, mis algab Eesti aja järgi kell 13.30.

Kontaveit alustas Doha turniiri kindla 6:1, 6:2 võiduga Austraalia lahtiste finalisti Jennifer Brady (WTA 13.) üle, Kerber alistas avaringis korraldajatelt vabapääsme teeninud türklanna Cagla Buyukakcay (WTA 179.) poolteist tundi kestnud mängu järel 6:4, 6:2.

Kontaveit ja Kerber on varem omavahel mänginud neli korda, eestlanna on võitnud kolm matši ja sealjuures on ta endise esireketi vastu võitnud kaks setti nulliga. 2017. aastal jäi Kontaveit Roomas peale 6:4, 6:0, aasta hiljem Stuttgardis andis Kerber seisult 0:6, 0:2 loobumisvõidu.

Kerberi ainus võit pärineb aastast 2019, kui kohtuti just Doha turniiril. Siis jäi sakslanna peale 6:1, 7:6 (3). Samal aastal oli Kontaveit Kerberist Cincinnatis üle 7:6 (7), 6:2.

Veerandfinaalis võib Kontaveidi ja Kerberi vahelise mängu võitja vastaseks tulla kahekordne Wimbledoni võitja Petra Kvitova (WTA 10.), kes mängib teises ringis venelanna Anastassia Pavljutšenkovaga (WTA 41.).