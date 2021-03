Kontaveit kohtub Doha veerandfinaalis kahekordse Wimbledoni võitjaga

Kuigi loos pole eestlannale Doha turniiril vähemalt paberil armuline olnud - vastamisi on tulnud minna nii äsjase Austraalia lahtiste finalisti Jennifer Brady kui endise esireketi Angelique Kerberiga - on Kontaveit mõlemad senised mängud võitnud tunni ajaga.

Ka veerandfinaalis tuleb vastaseks nimekas tennisist, endine maailma edetabeli teine reket ja kahekordne Wimbledoni turniiri võitja Petra Kvitova, kes oli oma teise ringi matšis 6:1, 6:3 üle venelannast Anastassia Pavljutšenkovast (WTA 41.).

25-aastane Kontaveit ja viie päeva pärast 31. sünnipäeva tähistav tšehhitar on tenniseväljakutel vanad tuttavad, kokku on mängitud kuus korda. Neljal korral on peale jäänud Kvitova, kaasa arvatud viimasel kohtumisel tunamulluse Stuttgarti turniiri finaalis, kus tšehhitari võidunumbriteks olid 6:3, 7:6 (2).

Poolfinaalis võib kohtumise võitjale vastaseks tulla veel üks endine esireket, tšehhitar Karolina Pliškova.