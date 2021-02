Kristjan Tamm pani Gastao Eliasele südilt vastu

Tamm (ATP 642.) kohtus 30-aastase Eliasega (ATP 379.) esmakordselt. Mängu käik näitab, et endise maailma 57. reketi vastu Tamm aukartust ei tundnud ja vastane on talle tegelikult võidetav, vahendab tennisnet.ee.

Esimeses setis hoidsid mõlemad mehed seisuni 3:3 kindlalt oma pallingut. Kuid just kurikuulsat seitsmendat geimi alustas Tamm topeltveaga ja see lõi sellele geimile halva fooni, mis lõppeski servi kaotusega. See jäi ainsaks murdepalliks selles setis, mis tähendas, et avasett läks Eliasele 6:4.

Teist setti alustas Tamm hästi, asudes juhtima 2:0 ja 3:1, olles seejuures ise ka korra oma servi kaotanud. Tamme eduseisust 3:1 alates võttis aga kogenud portugallane üha rohkem kontrolli mängu üle enda kätesse. Neli geimi järjepanu Eliasele ja see kindlustas talle lõpuks ka teise seti samade numbritega, mis esimene sett – 6:4.

Üllataval kombel võitis Tamm teises setis esimeselt servilt vaid 50% punktidest, tavaliselt küünib see protsent tal 65-80% vahemikku. Esimeses setis küündiski see 81%-ni, kuigi ka sellest seekord ei piisanud. Teiselt servilt võidetud punktide erinevus esimeses ja teises setis oli samuti suur, vastavalt 56% ja 25%. Murdepallide realiseerimine oli mõlemal mehel kõrge: Eliasel viiest neli, Tammel kahest kaks.

Tamm jätkab turniiri veel paarismängus.