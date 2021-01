M-Spordil tuli muude murede kõrval lahendada ka söögiprobleem

"Praegu on üsna keerulised alad," tõdes tänavu meeskonnas osakoormusega sõitev Teemu Suninen väljaandele Rallit.fi. "Prantsusmaa on üsna suletud, restoranid on kinni ja raske on leida toitu. Aga seni oleme hakkama saanud."

"Me oleme leidnud lahendusi, kuidas toitu hankida. Aga see on see meeskonnale suur väljakutse. Mehaanikutel on nendes oludes samuti keeruline."

Koroonapiirangutest tulenevate ebameeldivuste kõrval tuleb kõikidel rallimeestel kiiresti harjuda ka uute rehvidega, sest alates tänavusest hooajast vahetab Michelini välja Itaalia rehvitootja Pirelli.

"Pirelli rehvid on head, aga vajavad sõitja ja autoga kohanemist," lausus Suninen. "Loodetavasti oleme kodutöö hästi ära teinud ja arenguga kaasas käinud."

Kui eelmised kolm hooaega tegi Suninen M-Spordi ridades kaasa täisprogrammi, siis tänavu pole see M-Spordi finantsilise kitsikuse tõttu võimalik ja kõikidel etappidel sõidab vaid britt Gus Greensmith, kes toob meeskonda ise raha juurde.

Praeguse plaani kohaselt osaleb Suninen kuuel etapil ehk teeb kaasa pool hooaega. "Mõlemal osapoolel on tahet saada rohkem etappe. Aga tõenäoliselt sõltub see rohkem tööandjast," kommenteeris soomlane.