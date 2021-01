"2020. aasta ralli oli suurepärane kogemus, see oli suurepärane õnnestumine, see oli midagi väga erilist," avaldas Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas pressikonverentsil. "Kahe möödunud aastaga oleme näidanud, kui uuenduslikke lahendusi suudame pakkuda tervele maailmale. Kahel tuleval aastal saame teha sedasama. Täna oleme saanud kinnituse, et Eesti saab korraldada WRC etappi kahel järgmisel aastal siin Eestis. See näitab Eesti korraldajate vastu väga suurt usaldust. Ka Eesti terviseamet imetles Rally Estonia korraldamisel olnud professionaalsust. Etapi toimumine võimaldab tutvustada meie riiki ja sportlasi kogu maailmale."

Rally Estonia korraldaja Urmo Aava lisas: "Kui me kümme aastat tagasi hakkasime sellest unistama, siis see oli üsna uskumatu unistus. Miks me siia jõudsime? Me tahtsime olla iga päevaga, iga aastaga järjest paremad. Tegelesime sisuliste asjadega ja tegeleme ka edasi. Julgen öelda, et meil on võimalik kõikides aspektides paremaks minna. See kõlab võib-olla eestlasliku torisemisena enda kallal, et ikka pole piisavalt head, aga näeme, et siit on võimalik teha veel oluliselt paremini. Siin on oluline märksõna traditsioon ja meil eestlastel pole muret, et motivatsiooni poleks. Tahame olla parimad. Väike riik ja väike rahvas peabki olema parim, et maailmas läbi lüüa. See on meil DNA-s sees."

"Nagu Urmo ütles, siis 2020. aastal tundus, et kõik läks hästi, aga me sisimas teame, et paranduskohti on," jätkas Rally Estonia võistluste juht Silver Kütt. "Uuel aastal jätkame oma ägeda juhtimiskeskuse süsteemi arendamist, aga taustal tegeleme ka digilahenduste arendamisega, mis on Eesti riigi üks võtmesõna. Üritame seda ka rallisse edasi kanda. Üritame viia rallit digitaalseks – see puudutab nii inimeste haldamist ning amentike ja võistlejate suhtlemise haldamist. Lisaks proovime hakata jõudma sinna, et saaks võistlusmaterjali digitaalseks muuta."

Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige Janis Kaal tunnistas, et Eesti autospordis on kõigi aegade parimad päevad käes. "Hea on see, et läheb veel paremaks," uskus Kaal. "Alaliidu ülesanne on tagada jätkusuutlikkus. Vaadates eelolevasse aastasse ja järgmistesse, siis on rõõm näha, et mis eelmisel aastal pihta hakkas, vaadates just noorte sarju, siis see jätkub. Selles plaanis on kõik väga hästi ja võime julgustada noori peale tulema. Peame kiitma Rally Estonia korraldajaid, kes seavad noortele inspiratsiooni."

Aava lisas: "Ootame uuelt aastalt, et olukord maailmas paraneks, aga korraldajatena keskendume sellele, et 2021. ja 2022. aastal saaksime rallit korraldada täismahus ja hinnaalandust ei tehtaks. Pigem oleme iseendale erinevates aspektides lati väga kõrgele pannud. Need kaks aastat peavad tagama pikaajalise traditsioonide jätkumise. Kui me jääme loorberitele puhkama, siis on väga suur oht, et see traditsioon ei jätku. Teeme kõik endast oleneva, et Rally Estonia oleks nii sellel kui järgmisel aastal väga edukas."

2020. aastal Eestis esimest korda toimunud FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp Rally Estonia võitis WRC sarja promootori poolt wrc.com veebilehel korraldatud hääletusel Asahi Kasei Team Spirit Award tiitli.

Nimetatud auhinnale oli nomineeritud neli organisatsiooni ja meeskonda, kes olid 2020. aastal saavutanud silmapaistvaid tulemusi või näitasid enda võimekust ja pühendumist raskuste ületamisel ja eesmärkide täitmist.

Erakordsetes oludes toimunud Rally Estonia 2020 oli esimene nii suurearvulise publikuga ülemaailmne tiitlivõistlus, mis korraldati COVID-19 tingimustes ja mis lõppes ilma ühegi nakatumisjuhtumita.

Vaid 63 päevaga leiti selleks võimalikud lahendused koostöös Eesti riigi, Rahvusvahelise Autoliidu FIA ja WRC promootoriga. Kokku sai Rally Estonia sündmustest osa 26 000 kohapealset inimest, nende seas korraldusega seotud inimesed, võistlejad ja meeskonnad, publik, kohalikud elanikud, kes olid ralli perimeetris ja nende külalised.

Tagasi vaadates möödunud aastale tunnistas ka autoralli MM-sarja ülekannetest tuntud reporteri Becs Williams, et 2020. aasta oli keeruline aasta lühendatud hooaja tõttu, aga need üritused, mis toimusid, olid imelised. Ta uskus, et rallifännid nõustuvad samuti temaga.

FIA rallidirektor Yves Matton lisas: "Rally Estonia oli oluline samm 2020. aastal, kuna see oli esimene üritus peale koroonaviiruse pandeemia algust. See oli suur väljakutse kõigi jaoks. Õppisime väga palju ja Rally Estonia näitas, et pandeemia ajal on võimalik rallivõistlusi korraldada. Koostöö muutus sel ajal eriti oluliseks, aga pidime oleme ka väga kriitilised selle pandeemia valguses. Peale võistlust nägime, et suudame kohanduda kiiresti."

"Olime väga õnnelikud, kuidas eelmisel aastal WRC sari jätkus Rally Estoniaga," jätkas WRC promootor tegevjuht Jona Siebel. "Kogu Rally Estonia meeskond tegi imelist tööd, et korraldada suurepärane võistlus sellisel keerulisel ajal. Korraldusmeeskond avaldas meile muljet. Fantastiline, suurepärane, väga-väga professionaalne üritus. Ootame põnevusega 2021. aasta võistlust."

Aava tunnistas, et Rally Estonia meeskonna jaoks täitus üks väga pikk unistus. "Oleme väga palju kiita saanud, aga arvan, et selline üritus sellistes oludes saab toimida edukalt ja turvaliselt ainult siis, kui me teeme koostööd ja siin arvan, et on paslik kiita kõiki koostööpartnereid. Eesti Autospordi Liidu president Ari Vatanen kiitis kogu Eesti riiki ja valitust ning ilma nendeta poleks see võimalik olnud, aga me korraldajatena tahame kiita ka rahvusvahelist alaliitu ja promootorit usalduse eest. See meie momentum esimesena tulla peale pandeemia esimest lainet oli väga hea. Meil oli selle võrra lihtsam ennast tõestada. Tahan öelda, et Rally Estonia korraldajatena oleme seda mängu harjutanud üle kümne aasta. Nüüd see sai juhtuda nii, kuna meil oli koostööd ja tahtmist see asi ära teha. See viis meid vedule."

Aava vihjas veel, et sel aastal toimub Rally Estonia kitsamatel ja tehnilisematel teedel, mis kulgevad männi- ja segametsas ning oodata on mitmeid uusi kiiruskatseid.