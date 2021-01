Aava: Rally Estoniale tulevad ka kitsamad ja tehnilisemad katsed

"Nüüd saame süstemaatiliselt teha pikaajalisemaid plaane," rääkis intervjuus ERR-ile ralli peakorraldaja Urmo Aava. "Kui vaatame viimasele kümnele aastale tagasi, ei olegi olnud sellist hetke, kus oleksime kaks aastat midagi ette teadnud. Tavaliselt on mingisugune teadmine olnud ees aastake ja eelmisest aastast 63 päeva. Me oleme teistmoodi harjunud. Loomulikult on see rõõmustav ja annab energiat juurde."

Tänavune Rally Estonia peetakse Tartus ja Lõuna-Eestis 15.-18. juulil. Mis on erinev mulluse, esmakordselt MM-kalendrisse kuulunud võistlusega?

"Kõigepealt loodan, et olukord läheb kogu maailmas paremaks ja inimesed saavad normaalselt liikuda, ei pea enam nii palju oma tervise pärast muretsema," sõnas Aava. "Kui see nii on, tuleb ralli kindlasti täispikkuses, üle 320 km, liigume Tartust ka põhja poole. Loomulikult sõidame oma traditsioonilisi kiiruskatseid, aga oleme otsinud ka kitsamaid, tehnilisemaid, aeglasema keskmise kiirusega kiiruskatseid. Arendame edasi kõiki neid aspekte, milles oleme olnud edukad ja millesse oleme uskunud."

"Me ei ole kunagi mõelnud, et lõppjaam ongi teha üks kord MM-etappi ja et siis on kõik käes," kinnitas Aava. "On oluline, et see traditsioon jätkuks. Kui see traditsioon jätkub aastast aastasse ja me teeme seda järjest paremini, on see Eesti riigile, Eesti spordile, kultuurile, majandusele, Eesti ülemaailmsele tuntusele väga oluline aspekt. Alles siis saame hakata neid vilju maitsma. Mulle endale ja ma arvan, et ka Tarmole ja Silverile [kaaskorraldajad Tarmo Hõbe ja Silver Kütt - toim] on väga oluline see, et kui vaatame kunagi vanade meestena tagasi, suudavad järgmised tegijad ja põlvkonnad seda traditsiooni jätkata."