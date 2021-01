Rally Estonia võitis WRC sarja erilise auhinna

Nimetatud auhinnale oli nomineeritud neli organisatsiooni ja meeskonda, kes olid 2020. aastal saavutanud silmapaistvaid tulemusi või näitasid enda võimekust ja pühendumist raskuste ületamisel ja eesmärkide täitmist.

"See auhind on kogu meie meeskonnale ja Eesti riigile suur tunnustus ning kinnitab, et oleme teinud õigeid otsuseid. Esmalt meie tänusõnad FIA-le ja WRC promootorile usaldamise ja võimaluse andmise eest. Kummardus kõikidele rallifännidele, eriti neile, kes eelmisel aastal olid raja ääres, teie jaoks me teeme seda. Ma tänan omalt poolt meie meeskonda, igaühte teist, kes te kümne aasta jooksul on oma panuse andnud. Samuti Eesti riiki ja meie koostööpartnereid. Ning loomulikult ei oleks see saanud juhtuda ilma hääletajateta, kes andsid oma hääle Rally Estonia meeskonnale, aitäh teile!" ütles Rally Estonia direktor Urmo Aava.

Ashai Kasei Team Spirit Award nominentideks olid Rally Estonia kõrval Hyundai Shell Mobis WRT, Toksport ja M-Sport Ford.

Erakordsetes oludes toimunud Rally Estonia 2020 oli esimene nii suurearvulise publikuga ülemaailmne tiitlivõistlus, mis korraldati COVID-19 tingimustes ja mis lõppes ilma ühegi nakatumisjuhtumita.

Vaid 63 päevaga leiti selleks võimalikud lahendused koostöös Eesti riigi, Rahvusvahelise Autoliidu FIA ja WRC promootoriga. Kokku sai Rally Estonia sündmustest osa 26 000 kohapealset inimest, nende seas korraldusega seotud inimesed, võistlejad ja meeskonnad, publik, kohalikud elanikud, kes olid ralli perimeetris ja nende külalised.

Rally Estonia on 2021 aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse Tartus ja Lõuna-Eestis 15.-18. juulil 2021.