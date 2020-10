Urmo Aava 2021. aasta Eesti MM-rallist: üheskoos fännidega õnnestusime 101%

"Kümne aastaga on Rally Estonia korraldusmeeskond arenenud tiimiks, kes suudab alistada ka esmapilgul ületamatud raskused. Aga me ei ole seda teinud üksi. Meil on olnud läbi aegade tugevad partnerid, seda nii erasektoris, riiklikus sektoris kui ka rahvusvahelisel tasemel," kommenteeris Urmo Aava WRC teadaannet.

"2020. aastal saime erakordse võimaluse korraldada Eesti esimene FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp. Täname Eesti riiki igakülgse toe eest läbi nende aastate ja rahvusvahelist autoliitu ning WRC promootorit usalduse ja võimaluste eest," lisas Rally Estonia direktor.

"Eesti rallifännid on saanud üle maailma kiita ja ühinen siinkohal nende sõnadega. Tänavusel Rally Estonial näitas rallipublik ennast nende keerulistes oludes parimast küljest. Vaadates täna tagasi septembris toimunud Rally Estoniale, võin kindlalt öelda, et üheskoos õnnestusime selles 101%. Selle kinnituseks on see, et aastal 2021 on Rally Estonia autoralli MM-etapp."

"Kinnitus Rally Estonia lisamisest 2021 aasta MM-kalendrisse oli oodatud ja sugugi mitte üllatav," lisas Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige Janis Kaal. "Käesoleval aastal tõestasid korraldajad, et kõige kõrgemal tasemel võistluste läbiviimisega tullakse suurepäraselt toime ka kõige keerulisemates oludes ja viimase vindini tihedas ajaraamis. Kahtlemata on see tunnustus kõigile neile tuhandetele, kes mistahes viisil käesoleval aastal ralli ettevalmistuses ja läbiviimises kaasa lõid."

2021. aasta Eesti MM-ralli sõidetakse Tartus ja Lõuna-Eestis 15.-18. juulil. Tegemist saab olema uue hooaja seitsmenda etapiga, järgnedes juuni lõpus peetavale Keenia Safari rallile.