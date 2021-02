Aava teenetemärkidest: see on kummardus kogu meie tiimile

Aava, Hõbe ja Kütt on kümne aasta jooksul korraldanud Balitkumi suurimat rallivõistlust Rally Estonia, mis on andnud märkimisväärse panuse rallispordi edendamisse ning kohaliku piirkonna majandusse. Eelmisel aastal oli Rally Estonia esimest korda MM-ralli.

"Me tõesti ei osanud seda tunnustust oodata," ütles Hõbe. "Kui selle kõne saime, siis minut aega kogelesin, ei osanud midagi öelda."

"Kindlasti tooks välja kogu selle tiimi, just selle tuumiktiimi, need inimesed, kes ei ole meedias saanud tähelepanu, aga kes on üle kümne aasta olnud meiega ja uskunud," lisas Aava. "Võib-olla isegi on see meie poolt suur kummardus ja tänu neile, sest meie väga paljuski saame särada ja saame seda tunnustust, nemad pigem ei saa."

"2010, kui esimest korda hakkasime Rally Estoniat tegema, kujunesid igaühel välja omad rollid ja nüüd vahel viskame nalja, et võime igaüks täita seda oma rolli koos enda tiimi, enda kõige lähedasemate inimestega, ilma isegi aasta läbi omavahel suhtlemata," rääkis Hõbe. "Kõigil on üks eesmärk ja me teame, et lõpuks see, mis sünnib, on igal juhul väga hea ja maailmatasemel."

Rally Estonia on üks väheseid asju, mille eest koroonaviirusele tänulik olla – ilma selleta poleks Eesti eelmisel aastal MM-rallit võõrustanud. "Kindlasti. Siiani oleme olnud WRC maailma jaoks väike riik Euroopas, kus ei ole autoturgu ja me tahame olla kõige tugevam varumängija pingil, et juhul kui maailmas midagi juhtub või mõne ralliga peaks mingi seisak tekkima, siis meil oleks võimalik siit tõusta ja näidata, et Eestis on võimalik WRC rallit korraldada," meenutas Kütt. "Kahjuks või õnneks see pandeemia, mis tuli, meile selle võimaluse andis."

"Mina küll ei uskunud, et me esimesel aastal nii hästi teeme," tunnistas Aava. "Kõlab enese või enda tiimi kiitmisena, aga vahel elus juhtub niimoodi, eriti rasketel aegadel, kus kõik tiimiliikmed mobiliseerivad ja kui unistus on olnud piisavalt suur, usk piisavalt tugev, siis tuleb paremini välja kui sa julged loota."

Unistus on saavutatud, kuhu nüüd sihid seada? "Ka meil on kõiki asju võimalik paremini teha. Ja see ei ole kuidagi selline eestlaslik kriitika või torisemine iseendaga, vaid päriselt ka on võimalik veel palju paremini teha," nentis Aava. "Sihid on seatud, et muutuda WRC kalendris üheks ikoonralliks, väga tõsiseks tegijaks ja jätkata seda enda innovaatori teed. Usun, et meil on selles vallas õnne."