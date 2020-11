Kehalas võidutsenud Tänak: keskendume täielikult viimasele MM-etapile

"Kuna tegu oli väga sportliku võistlusega, üritasime ikka maksimumi anda ja pingutada," sõnas Tänak ralli järel reporteritele. "See on korraldajatelt tugev avaldus tulevikuks, et saab ka lihtsamalt ja väiksema eelarvega Eesti meistrivõistluste väärilise ralli ära korraldada. Korraldajad ja kohtunikud on teinud väga lühikese ajaga tugeva etteaste."

"Karnevali oli siin vähe, see oli spordipäev ja kukkus väga hästi välja. Väga kompaktne võistlus, kogu aeg midagi järjest juhtus," sõnas Tänak.

Tänaku sõnul tuldi Kehala rallile, et end pausi ajal sõiduvormis hoida. "Eks peame end soojas hoidma, mingi hetk hakkab elu edasi minema ja siis peame vormis olema. Praegu ei ole mõtet laisaks jääda, tuleb ennast ikkagi teravana hoida ja samamoodi ka kogu meeskond - kogu aeg peab pidev arendus käima. Peame ikkagi vaatama tulevikku, mitte ootama ja lootama et see möödub."

"Praegu on mõtted ikkagi viimase MM-etapi peal. Kuni seda ei ole ära jäetud, tuleb täielikult valmis olla ja sellele keskenduda. Loodame, et see toimub ja kõik võimalused on lõpuks ikkagi olemas, kuigi minimaalsed. Juhuse hooleks ei ole mõtet jätta, tuleb endast maksimum anda," rääkis Tänak.