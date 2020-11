Tänak: peame leidma võimalusi korraldada rallisid väiksema eelarvega

Kokku sõidetakse pühapäeval rallipargis ja selle lähistel üheksa kiiruskatset kogupikkusega pea 57 kilomeetrit. Ralli algab kell 8.43 hommikul ja viimane kiiruskatse algab kell 15.31.

"Ürituse idee on aidata kohalikel korraldajatel sellele spordialale hetkel erinevaid lahendusi leida," kommenteeris Tänak intervjuus DirtFishile.

"Nagu me kõik teame, siis praegu on maailmas keerulised ajad ning me peame leidma võimalusi korraldada rallisid väiksema eelarvega ja olema kompaktsemad."

"Peab lähenema lihtsamalt ja mitte nii kallilt," lausus Tänak. "Kehala ralli korraldajad viivad läbi ka Viru rallit, mis oli minu esimene ralli pärast eriolukorda."

Ralli tulevikku silmas pidades on innovatiivsus oluline. "Me kõik mõistame, kui ekstreemne see olukord viirusega on, aga samal ajal ei saa elu täiesti seisma jääda," jätkas eestlane.

"Me ei saa praegu normaalsel moel rallit sõita, aga koos nende korraldajatega oleme leidnud viisi, kuidas seda turvaliselt ja kuluefektiivselt teha."

Selle kõrvalt on tore ka lihtsalt rallit sõita. "Nagu ennegi, on tulnud üsna suur paus ja enne ilmaolude muutumist on see üsna viimane šanss - praegu on meil tore sügisilm ja teed on väga heas seisukorras."

Tänak ja Martin Järveoja stardivad Hyundai WRC autoga. Lisaks tulevad WRC masinaga (Ford Fiesta) starti ka Georg Gross ja Raigo Mõlder.