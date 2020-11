Finaalturniiril triumfeerinud Medvedev otsustas võitude tähistamisest loobuda

ATP aastalõputurniiri finaalis maailma kolmanda reketi Dominic Thiemi maratonmatšis 4:6, 7:6 (2), 6:4 alistanud Medvedev vaatas viimase punkti järel õlgu kehitades enda kaaskonna poole, viskas taskus olevad pallid ära ja kehitas taas õlgu ning seejärel kõndis ta emotsioonitult võrguni, et seal Thiemiga emmata.

"Sellest saabki minu tunnusmärk," selgitas Medvedev pressikonverentsil enda olematut tähistamist. "Tennises olen ilmselt esimene, [kes võite ei tähista,] aga jalgpallis olen küll näinud mängijaid, kes ei tähista."

"Võtsin selle otsuse vastu [eelmise aasta] US Openil, kui mul polnud publikuga just parim läbisaamine," jätkas 24-aastane venelane. "Ma ei tähista enam võite. See on minu teema ja mulle meeldib nii."

Samas tunnistas Medvedev, kes punktivõitmisi endiselt tähistab, et aeg-ajalt peab ta end võitude järel siiski tagasi hoidma ja nii ka sel turniiril, kus temast sai läbi aegade esimene mängija, kes finaalturniiri võitnud nii, et alistanud teel kõik esikolmikumängijad – poolfinaalis sai ta jagu maailma teisest numbrist Rafael Nadalist ja alagrupimatšis maailma esireketist Novak Djokovicist.