Käsipallikoondise peatreener: eesmärkideks on võita ja areneda meeskonnana

Üle kahe aasta Eesti koondise peatreenerina töötanud 55-aastane rootslane Thomas Sivertsson tunnistab, et päris paljude oluliste mängijate eemalejäämine eelseisvatest kahest EM-valikmängust teeb meeskonna ülesande raskeks, kuid selliste liidrite nagu Mait Patraili või Dener Jaanima puudumisel peavad liidriomadusi näitame teised. Eesti meeskond kujutab endast sümbioosi noorusest ja kogemustest, eelseisvad mängudki saavad pakkuda kahte peamist eesmärki.

"Kui oled väljakul ja alustad mängu 0:0 seisult, tahad alati kohtumist võita. Käsipalli mängitakse kuuekesi, korraga pole platsil iga riigi 50 parimat mängijat. Tahad võita, aga suhtud ka austusega vastasmeeskonda, kel kõrgem edetabelikoht. Vaatame, kas suudame sellest olukorrast õppida ja kasutada seda hiljem valikturniiril. Meie eesmärgid saavadki olla võita mäng ja areneda meeskonnana," rääkis Sivertsson intervjuus ERR-ile.

Sivertsson ootab edasinimekut noortelt ja liidrirolli võtmist meestelt nagu kapten Martin Johansson või Karl Toom. Pühapäevasele Saksamaa mängule on vara mõelda ja korralik väljakutse on ka Austria.

"Austrial on tugev meeskond, kes on mänginud EM-finaalturniiridel ja varasemalt ka MM-il. Meil on Austria kohta nende mängude tõttu ka palju infot. Aga neil on samuti olnud mänguks valmistumisel palju aega. Vastas on tugev meeskond, kes on mänginud palju koos," jätkas Sivertsson.

Austria ja Eesti Euroopa meistrivõistluste mängu näeb otseülekandes kolmapäeval kell 21.15 õhtul ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.