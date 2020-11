Patrail: poisid tegid hea mängu, Toom pani hullu

Kaheksa korda Eesti parimaks käsipalluriks valitud Mait Patrail vaatas seekord Eesti koondise mängu telerist, sest COVID-19 põhjustatud piirangute tõttu ei saanud koondisega ühineda. Samas nägi Eesti särgis üle 500 värava kõmmutanud kogenud pallur palju positiivset.

"Häbeneda pole midagi, sest poisid tegid hea mängu, võitlesid kõvasti ja andsid korraliku lahingu. Mõnes pisiasjas lõpus eksiti – nagu kiirrünnaku realiseerimisel või paar otsust kaitses – ja nii kallutas Austria mängu enda kasuks. Aga see on normaalne, kõik ei saagi ideaalselt õnnestuda," analüüsis Patrail.

"Karl Toom oli muidugi meeletu, vahepeal pani lausa hullu, aga seal käes on peidus ikka korralik pommvise. Rootsi siirdumine ja lisandunud mänguaeg on talle selgelt kasuks tulnud ning enesekindlust kasvatanud. Heal päeval suudavad vähesed meeskonnad Karli kinni võtta," kiitis Patrail 11 väravat visanud koondisekaaslast.

"Väravavahid olid ka head. Ma polnudki Marius Aleksejevit ammu mängimas näinud, aga ta tuli hästi sisse ja tegi järjest mitu tõrjet. Kaitses olid Martin Johannson ja Armi Pärt kindlad ning kuigi Andris Celminš ja Ott Varik pidid peaaegu 60 minutit rassima, siis nendegi tase ei langenud," jagus Patrailil häid sõnu teistegi kohta.

32-aastane ja juba 15 aastat tagasi Eesti koondises debüteerinud vasaksisemine tunnistas, et tahtnuks teleka ees mängu jälgides juba soojendusharjutusi tegema hakata. Eemalejäämine pühapäevasest vastasseisust Saksamaaga valmistab Patrailile veelgi rohkem meelehärmi.

"Väga kahju on, et ei saa koondist aidata ja eriti veel sellises ajaloolises mängus. Peaaegu kümme aastat Saksamaal mänginuna tunnen kõiki vastaseid hästi. Mitmega olen aastaid koos mänginud, nagu Kai Häfner, Fabian Böhm, Timo Kastening või ka värske klubikaaslane Uwe Gensheimer," sõnas Patrail.

"Tegelikult on kahju, et Euroopa alaliit lubas mängudel toimuda. Meeskonnad pole kindlasti võrdsetes oludes, sest paljud – nagu Eesti ja Austriagi või täna sakslastega kohtuv Bosnia ja Hertsegoviina – ei saanud parimaid mängijaid kokku. Võinuks mõelda edasilükkamist ja hiljem kas või "mullis" mängimist," arutles Eesti koondislane EHF-i otsuse üle.

"Pühapäeval tuleb vastu juba palju raskem pähkel. Saksamaal puudub küll esiväravavaht Andreas Wolff, aga neil on igal positsioonil väga võimsad pallurid. Keskkaitses on Bundesliga parim paar THW Kieli meeste Patrick Wienceki ja Hendrik Pekeleri näol. Seega lahendus, kus Toom keskele liikudes Austria vastu väravaid pommitas, ei toimi," vihjas Patrail.

"Äärtel pole Saksamaa kaitses sama hea, nii et ilmselt võiks võimalusi sealt otsida. Rünnakul on sakslased ohtlikud ja seda igalt positsioonilt. Näiteks vasaksisemine Julius Kühn pommitab sarnaselt Karl Toomile väga võimsalt. Aga loodan, et Eesti võitleb ja kuna tegu on Saksamaa populaarsuselt teise spordialaga, on mängu auditoorium suur ning hea võimalus ennast tippliigade klubidele näidata," arvas Põlva Serviti kasvandik.