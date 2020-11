HC Tallinn palkas kaheks kuuks valgevenelasest tagamängija

Oma karjääri jooksul Iisraelis, Hispaanias, Ungaris, Türgis, Poolas ja Valgevenes mänginud ekskoondislast nägi Eesti väljakutel ka kaks hooaega tagasi, kui Vakhnovitš kandis HC Kehra Horizon/Pulp&Paperi värve. "Kehra aega meenutan positiivse emotsiooniga. Mäletan hästi, et tähtsamad mängud olid meil alati Tallinna ja Põlva vastu. Tänavu on sellesse nimekirja tõusnud ka Viljandi ja Tapa," rääkis 2018/2019 hooajal Kehra eest 25 mänguga 83 väravat visanud valgevenelane.

"Koroonaviiruse leviku tõttu olin Poolas karantiinis ning sel ajal olime Ristoga (Lepp, HC Tallinna peatreener - toim.) ühenduses. Pärast lühikest testperioodi Eesti pealinnas jõudsimegi kokkuleppele," kommenteeris Turchenko liitumise tagamaid. "Klubis on kõik professionaalselt korraldatud ning mind üllatas kui modernselt ja hästi siin kõik lahendatud on. Risto ambitsioonid on väga suured ning olen õnnelik, et ma selle tiimiga liituda sain."

"Meil on veel tiimina pikk maa minna, peame oma koostööd veel palju parandama, sest võistkonnas on palju uusi mängijaid," ütles leegionär esimese mängu kohta Tallinna särgis.

Tallinn osaleb sel aastal lisaks Eesti meistrisarjale ka Soome liigas ning eurosarjas. Järgmine kord võib kõiki uusi täiendusi platsile jooksmas näha 11. novembril, kui vastase väljakul minnakse vastamisi HC Kehra/Horizon Pulp&Paperiga.