Timmo tulevast mängust OM-pronksi vastu: võitleme iga olukorra lõpuni

Eesti koondise pühapäevase vastase Saksamaa viimase nelja aasta sisse jääb 2016. aasta olümpiapronks, samast aastast EM-kuld, eelmise aasta maailmameistrivõistluste neljas ja selle aasta alguses peetud Euroopa meistrivõistluste viies koht. Kalevi Spordihallis toimuv matš peetakse ilma pealtvaatajateta, mängu näeb otseülekandes ETV-s ja ERR-i spordiportaalis.

Hoolimata vastase tituleeritusest, tahab meeskond anda endast parima. "Ootan väga kõva võitlust," rääkis ERR-ile tagamängija Alfred Timmo. "Ootan head esitust kõigi poolt, nii ka endalt ja loodan, et kõik naelutavad end telerite ette ja hoiavad meile pöialt. Anname kindlasti endast parima ja võitleme iga olukorra lõpuni."

Kolmapäeval peetud mängus Austria vastu tõusis Eesti koondises liidriks 11 väravat visanud Karl Toom. 23-aastane Toom, kes sellest sügisest siirdus Rootsi kõrgliigasse, aga mängis enne Saksamaal, ütleb, et kindlasti on kohtumine Saksamaaga ühe unistuse täitumine.

"Eks saab kindlasti väga raske olema," sõnas Toom. "Oleme kõik sisimas seda mängu oodanud, oleme kõiki neid mängijaid telerist näinud; igaüks on unistanud, et saab sellisel tasemel mängida. Nüüd siis tuleb Saksamaa meile vastu ja saame end tõestada. Nad kasutavad kõik meie lihtvead ära ja arvan, et mida vähem vigu teeme, seda lihtsam meil olema saab."