Käsipallileegion: Euroopas tõmmatakse pidurit, aga kolmes riigis veel mängiti

Saksamaa Bundesligas andis Mait Patrail ühe resultatiivse söödu ja tegi ühe vaheltlõike ning Rhein-Neckar Löwen alistas seni punktita HBW Balingen-Weilstetteni 36:27 (16:14). Mannheimi "lõvid" jagavad koos THW Kieli ja SG Flensburg-Handewittiga kümne punktiga liidrikohta, aga tabelitipp on saksapäraselt tihe.

Saksamaa kolmandas liigas pidid esimese kaotuse vastu võtma Karl Roosna ja 1. VfL Potsdam, ehkki eestlane tegi senise hooaja parima esituse kuue värava näol. Sealjuures realiseeris Roosna kuuest karistusviskest viis, ent põhja-ida tsooni suursoosikuks peetav Rostocki HC Empor oli 27:24 (13:12) parem.

Rootsi meistriliigas võõrustas eestlaste HK Varberg riigi parimat klubi, sest IFK Kristianstad on võitnud viimasest viiest lõppenud meistrivõistlusest neli ning on tabeli tipus ka tänavu. Nädal varem hooaja esimese kaotuse saanud külaliste algus oli võimas – põgeneti 17:4 juhtima.

Siis algatas Varberg Karl Toomi ja Armi Pärdi tabamuste toel küll korraliku tagaajamise, kuid lähemale kui seitse väravat ei saadud. Kristianstad võitis 39:29 (23:11), Toom viskas seitse väravat ja andis kolm resultatiivset söötu ning Pärt lisas kolm tabamust. Varberg on kuue punktiga 13. kohal, Kristianstad juhib 16 silmaga.

Rootsi esiliigas viskas Robin Oberg hooaja teise värava, kuid Stockholmi AIK-i esimeste punktideni aidata ei suutnud. Võõrsil jäi AIK 31:35 (15:18) alla Kärra HF-ile ning on punktita endiselt tabeli viimane. Liigat juhib täiseduga kaheksanda vooru mängu esmaspäeval pidav Hendrik Varuli koduklubi Hammarby IF.

Nagu naaberriigis, pidi ka Soome meistrisarjas Eesti koondislase tööandja võõrustama tippmeeskonda. Ott Varik viskas neli väravat, ent Siuntio IF sai siiski 26:33 (13:17) kaotuse Riihimäe Cocksilt. Viimasel, nagu ka Helsingi Dickenil on 14 punkti, nii Siuntio IF kui ka Kristo Voika ja Sten Maasalu koduklubi Helsingi IFK on nelja silma peal.

Plaanitud eurosarjamängu ei saanud eelmisel nädalal pidada ei Dener Jaanimaa ja Moskva CSKA ega Patrail ja Löwen. Koduliigas lükati kohtumised edasi nii Martin Grištšukil Tšehhimaal, Jesper Bruno Bramanisel Hollandis, Jürgen Roobal Prantsusmaal kui ka Alina Molkoval Luksemburgis.