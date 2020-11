Käsipallikoondise kapten raskete valikmängude eel: kaotada ei ole midagi

Eesi koondisest puuduvad nii koroonaviiruse tõttu klubide juurde jäävad kui ka mitmed vigastatud mängijad, rahvusmeeskonnas pole seekord ei Mait Patraili ega Dener Jaanimaad.

"Kaotada ei ole kummagi meeskonna vastu kindlasti midagi, ainult võita," rääkis ERR-ile koondise kapten Martin Johannson. "Tegu on väga heade ja võimsate meeskondadega ning paljud kirjutavad juba enne mängu punktid nende taha ära. Jääbki üle ainult võita, koosmängu harjutada, et kui see tsükkel peaks jätkuma, oleks asjad veel paremad."

Kui kolmapäeval kohtutakse vastaste väljakul selle aasta jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel kaheksandaks tulnud Austriaga, siis pühapäeval on Kalevi spordihallis vastaseks Rio olümpia pronksimeeskond Saksamaa. Kuna Eesti koondises on palju puudujaid, tuleb olemasolevatega oskuslikult vangerdada.

"Uuel mehel on kindlasti samal positsioonil kõrval juba pikemalt koondises olnud mees," kinnitas Johannson. "Hommikusel koosolekul treener ergutas ka, et peame üksteist aitama, suhtlema. Kõik võtab loomulikult aega, aga positsioonikaaslased peavad ka oma töö ära tegema, et kombinatsioone harjutades juhendada."

Üks, kes saab varasemast olulisest suurema koormuse, on Soomes Siuntios mängiv Ott Varik. Et eemale jäävad varem seda kohta täitnud Jürgen Rooba ja Kristjan Muuga, on Varikul nüüd võimalus end näidata.

"Üritan ennast mitte väga mõjutada lasta, aga eks alateadvuses on tegelikult päris korralik pinge," tunnistas Varik. "Ikkagi suured mängud, suur tükk on ees. Mänguaega saan vast kõvasti. Eks Saksamaa on kindlasti kogemus omaette, loodame, et koroona midagi ära ei riku."