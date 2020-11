Käsipallikoondis alustab EM-pääsme püüdmist

EM-valikturniiril osaleb 32 meeskonda, kes jagatud kaheksasse alagruppi. Finaalturniirile saavad kaheksa alagrupi kaks esimest ning lisaks neli paremat kolmanda koha saavutanud koondist. Eestiga koos kuulub teise alagruppi peale Austria ja Saksamaa veel ka Bosnia-Hertsegoviina.

EM-finaalturniir toimub 2022. aasta jaanuaris Ungaris ja Slovakkias. Koha 24 osaleja hulgas on kindlustanud mõlemad korraldajamaad ning tänavu jaanuaris lõppenud EM-i kaks paremat ehk tiitlikaitsja Hispaania ja EM-hõbe Horvaatia.

"Tunnistan, et nii keerulist ajajärku oma pika karjääri jooksul ei mäleta," tunnistas Eesti Käsipalliliidu peasekretär Pirje Orasson. "Seda nii koondise koostamise kui ka kodumängu korralduse osas. Väga paljud mängijad on sunnitud eemale jääma erinevate COVID-19 põhjustatud kitsenduste tõttu, osad ka vigastuste või koduliiga mängudega seoses."

Eesti koondis peab valikturniiri alustama ilma mitme võtmemängijata, sest Venemaalt ei saa Eestisse sõita Dener Jaanimaa, Saksamaalt Mait Patrail ja Karl Roosna ning Prantsusmaalt Jürgen Rooba. Vigastatute nimekirjas on teiste seas kogenud väravavaht Eston Varusk ja vasakäär Henri Sillaste.

"Lisaks eelmainitutele jäävad eemale ka Rootsis pallivad Hendrik Varul – kelle õlg pole veel sada protsenti terve – ning Robin Oberg. Aga midagi pole teha, maailm on pea peale keeratud ja peame iga olukorraga kohanema. Tänasel koondise koosseisul on minu täielik usaldus ja kui juba platsile astume, siis tahame võita," sõnas peatreener Sivertsson.

"Meil on kogenud pallureid, nagu Martin Johannson või Kristo Voika ning ka potentsiaalsed debütandid Mathias Rebane ja Vahur Oolup on varasemalt koondiselaagrites osalenud. Selge, et tagaliinis saavad Andris Celminš ja Karl Toom tavalisest suurema vastutuse, aga mõlemad on sel hooajal väga heas hoos," selgitas 55-aastane rootslane.

Eesti koondis sai viimati kokku peaaegu üheksa kuud tagasi, kui jaanuaris alistati EM-valikturniirile pääsemiseks kahel korral Luksemburg. "Koroonakriisi tõttu pole mänge ja laagreid olnud, aga oleme saatnud mängijatele videoanalüüse varasematest esitustest ja plaane, kuidas meie tegutsema peame," teatas Sivertsson, kuidas töö koondisega toimus.

Kolmapäeval kohtub Eesti Grazis tänavu jaanuaris EM-finaalturniiril kaheksanda koha saanud Austriaga. Mäng algab Eesti aja järgi kell 21:25 ja sellest teeb otseülekande ETV2. Päev hiljem on meie alagrupis Düsseldorfis vastamisi Saksamaa ning Bosnia ja Hertsegoviina.

Eesti koondis EM-valikmängudeks: Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Kristo Voika (Helsingi IFK), Karl Toom, Armi Pärt (mõl HK Varberg), Ott Varik (Siuntio IF), Tõnis Kase, Andris Celminš, Henri Hiiend, Mathias Rebane, Alfred Timmo (kõik Põlva Serviti), Markus Viitkar, Armis Priskus, Kaspar Lees, Marius Aleksejev (kõik HC Tallas), Vahur Oolup (SK Tapa/N.R. Energy), Rasmus Ots (Viljandi HC). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman, füsioterapeut Margus Parts.