Käsipallikoondise abitreener: hetkel on keeruline vasakukäeliste olukord

Kahest vastasest tituleerituim on kindlasti Saksamaa, kes lõpetas mulluse MM-i neljanda kohaga. Lisaks tuldi 2016. aastal Rio de Janeiro olümpial pronksile ja võideti tol aastal ka Euroopa meistritiitel.

Austria mängis mullu MM-il, kus saadi üks võit ja viis kaotus ning teeniti 19. koht. Tänavusel EM-il võideti võõrustajana alagrupp ja jäädi vahegrupis neljandaks, mis tähendas lõpuks kaheksandat kohta.

"Reaalsus on see, et paberil on Saksamaa tugevam. Meie reaalsem šanss on iseenesest ju Austria," lausus Eesti koondise abitreener Martin Noodla ERR-ile.

"Aga eeskätt oma detailid paika: kellega saame üldse mängida, kes mis positsioonil, täna tuleb platsil teatud asju kompenseerida, kui ei ole kõiki mängijaid, keda tahaksid. Alustame Austriaga ja siis võtame Saksamaa."

"Koondises tuleb anda kõige tugevam sooritus ja tekitada kõige tugevam tulemus, mis hetkel võimalik," jätkas Noodla. "Ega päris treeningmängu mängima ei lähe ja noori sisse mängima. Üritame leida kõige parema valemi, millega hea tulemus teha."

Koroonasituatsiooni ja vigastuste tõttu jäävad mitmed olulised koondislased seekord kõrvale. Teiste seas ei saa kaasa lüüa ei Mait Patrail ega ka Dener Jaanimaa. Senisest rohkem on koduliiga pallureid.

"Hetkel on keeruline vasakukäeliste olukord ehk hetkel on parem pool natuke kriitiline, aga proovime hakkama saada," lausus Noodla.

"Summa summarum on täna läinud põhirõhk sellele, et üldse mängijad siia kohale saada. Mis riigid veel lahti on ja kust liikuma saab. Väikesed detailid hakkavad pihta homme [esmaspäeva] hommikul trennis."

Lisaks Austria ja Saksamaale kuulub meiega samasse valikgruppi ka Bosnia ja Hertsegoviina. Edasi finaalturniirile pääsevad grupi kaks paremat ja kaheksa grupi peale neli paremat kolmanda koha omanikku.