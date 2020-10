Belgias jäetakse rallisid ära, aga MM-etapi ettevalmistus jätkub sama hooga

Kuigi Belgias on kohalikke rallisid järjest ära jäetud, siis on MM-etapi korraldajad jätkuvalt optimistlikud ja usuvad 20.-22. novembrile planeeritud võistluse toimumist.

Belgia valitsus kuulutas reedel välja uued koroonaviiruse pandeemiaga seatud piirangud ning ära jäeti nii laupäevane Lõuna-Belgia ralli kui ka pühapäevane Hemicuda ralli, mille keskus jääb vaid paarikümne minuti kaugusele MM-etapiks oleva Ypres'i ralli keskusest.

"Teeme valitsusasutustega täielikku koostööd - me kulutame COVID-19 ettevaatusabinõude rakendamiseks väga-väga palju aega," lausus ralli kõneisik DirtFishile.

"Väärib väljatoomist, et meie ürituseni on neli nädalat aega ja viimastel päevadel on nakatumisnäitajad alanenud. Meetmed, mis on rakendatud ja mida hakatakse rakendama, töötavad."

"Flandria regioonis ei ole numbrid ja olukord nii kehv kui riigi teistes piirkondades ja see on ralli keskus," jätkas Ypres'i ralli esindaja.

"Meie meditsiinijuht tegeleb teemaga kogu aeg ja hetkel tunneme, et asi on kontrolli all. See muutub ja võib veelgi muutuda, aga täna jätkame ettevalmistusi."

Kõigest hoolimata planeerivad korraldajad jätkuvalt kaasata ralli viimasele päevale ka Spa-Francorchampsi ringraja.

Hetkeseisuga on Belgias spordivõistlustel pealtvaatajad keelatud kuni 19. novembrini ehk vahetult Ypres'i ralli alguseni. Sama päevani ei tohi toimuda amatöörtasemel spordivõistlused.