M-Spordi piloodid pääsevad pika pausi järel taas autot testima

M-Spordi meeskond on sel hooajal testimist oluliselt vähendanud, kuid omaniku Malcolm Wilsoni sõnul on korralik ettevalmistus MM-sarja esimeseks Belgia ralliks Ypres'is novembris hädavajalik.

"Plaanime Belgias testida vähemalt kaks päeva," rääkis Wilson ralliportaalile DirtFish. "Belgia on midagi uut ja me pole seal varem käinud. On väga oluline, et meie sõitjad tunneksid oma autot hästi ja teaks, millised teed neid ees ootavad. Kogemus on kõikidel rallidel oluline, aga eriti veel sellistes kohtades nagu Ypres, kus olud võivad väga kiiresti drastiliselt muutuda."

Wilson lisas, et ootab uut rallit põnevusega. "Tänavu on kõik natuke teisiti, aga see on andnud võimaluse Eestile, Ypres'ile ja muidugi ka Monzale."

Autoralli MM-hooaja eelviimane etapp, Belgia ralli, sõidetakse 19.-22. novembril.