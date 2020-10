Kehalas toimub uuendusliku formaadiga miniralli

Eesti meistrivõistluste kalendrisse mittekuuluva sarjavälise võistlusena annab see nii korraldajatele kui ka võistlejatele võimaluse katsetada uusi korralduspõhimõtteid ja koguda väärt teadmisi tulevikuks, et tagada rallispordi järjepidev areng.

Ralli direktori Madis Hallingu sõnul on võistluse peamiseks märksõnaks kompaktsus. "Tegemist on unikaalse võistlusformaadiga, kus lisakatsete kilometraaž jääb alla 60 ja võistlus peetakse ühepäevasena kolmes osas. Kompaktne formaat pakub sisutiheda päeva nii publikule kui võistlejaile. Kiiruskatseid on kavas kolm, millest igaüht läbitakse kolm korda ja see omakorda võimaldab ka pealtvaatajatel külastada kõiki kolme erinevat katset. Publikule on kõige atraktiivsem pealtvaatamise koht Kehala Ringi kompleks, kus autod on pikal distantsil hästi jälgitavad."

"Hetkeseisuga on rallile oodatud ka pealtvaatajad, kuid adume, et koroonaviiruse leviku oht on endiselt kõrge ja seetõttu lähtume oma tegemistes eelkõige Terviseameti soovitustest ja ettekirjutustest," jätkas Halling. "See aga tähendab, et mõningad ralliga seotud elemendid võivad täpsustuda alles viimasel hetkel. Siinkohal kinnitame, et meie peamiseks prioriteediks on tagada nii võistlejate, publiku kui korraldusmeeskonna ohutus."

Võistlusele saab registreeruda kolmes erinevas masinaklassis: WRC, R5 ja R2. Registreerumine on avatud kuni 9. novembrini ja kokku oodatakse starti 15 ekipaaži, sealjuures on võistluste juhil õigus osalejate arvu vajadusel ka suurendada. Ralli esimesele kiiruskatsele antakse start 14. novembril kell 8:43 Kehala Ringi kompleksist ning kogu päeva vältel sõidetakse kolm erinevat lisakatset kokku kolmel korral kogupikkusega 56,91 kilomeetrit, millest 98% on kruusa- ja 2% asfaltkate.