Valitsevat maailmameistrit Tänakut tabasid kohe ralli alguses probleemid vedrustusega, mistõttu langes ta avapäeva lõpuks kaheksandale kohale ja kaotas reede lõunal liidriks tõusnud meeskonnakaaslasele Dani Sordole pea kaks minutit.

Laupäeval suurendas Sordo oma edu korraks ka 36 sekundile, siis lülitasid Sebastien Ogier (Toyota) ja Thierry Neuville (Hyundai) sisse kõrgema käigu ja hakkasid vahet vähendama. Otsustava võistluspäeva avakatsel andis Sordo ära koguni 12 sekundit, samal ajal kahanes prantslase ja belglase vahe minimaalseks.

Punktikatsele minnes mahtus esikolmik 11 sekundi sisse. Sordo võitis ralli 5,1-sekundilise eduga Neuville'i ees, viimane möödus otsustava katsega kuuekordsest maailmameistrist ja edestas teda ralli lõpuks vaid ühe sekundiga. Tänak noppis punktikatselt maksimaalsed viis punkti ja lisas kuuenda koha eest teenitud kaheksa silma.

Sardiinia MM-ralli lõplik paremusjärjestus Autor/allikas: EWRC-results.com

Laupäevane võistluspäev:

Reedesed probleemid vedrustusega langetasid Tänaku üldarvestuses kaheksandaks, ehk laupäeva hommikul pidi ta koos Toyota meeste Takamoto Katsuta ja Kalle Rovanperäga järgmistele sõitjatele teed puhastama. Rovanperä tegi päeva teisel katsel avarii, mis lülitas soomlase konkurentsist ning tähendas ühtlasi seda, et Tänak pidi järgmistele katsetele startima teisena.

Heas hoos jätkanud mulluse võitja Dani Sordo edu kasvas hoolduspausile minnes 31,6 sekundile, pikalt teisel kohal sõitnud Teemu Suninen laupäeva esimeses pooles enam nii särav ei olnud ja ta langes lõunaks viiendaks. Ott Tänak tõusis päeva lõpuks kuuendale kohale ja saab seal sõita uhkes üksinduses - ta edestab Pierre-Louis Loubet'd minuti ja 11 sekundiga, viiendal kohal olevast Suninenist jääb ta maha 1.18.

Sordo järel peavad teise koha nimel võitlust Sebastien Ogier (+27,4) ja Thierry Neuville (+28,9). Katkine generaatoririhm jättis tee äärde ka Gus Greensmithi, Katsuta sõitis sarnaselt Rovanperäle samuti teelt välja, mis on kolmele viimasele punktikohale tõstnud R5 mehed Jari Huttuneni, Kajetan Kajetanowiczi ja Pontus Tidemandi.

Reedene võistluspäev:

Valitsev maailmameister Tänak kaotas aega juba ralli keerulisel avakatsel, kui jäi suurepärast sõitu näidanud Teemu Suninenist maha 27,9 sekundiga.

Et Tänak ja teine Hyundai tiitlipretendent Thierry Neuville võtsid erinevalt konkurentidest hommikuks kaasa kaks varurehvi, võis alguses spekuleerida, et ajakaotus oli tingitud lisakilode ja ettevaatlikkuse kombinatsioonist, kuid järgmistel katsetel sai selgeks, et eestlastel on masinaga mingi probleem.

Teisel, 21,78-kilomeetrisel katsel, kaotas kaotas Tänak veel 26,7, Tempio Pauasania kordusläbimisel lisandus 27,4 ja seejärel veel 43,4 sekundit. Maailmameister ütles hoolduspausil, et masinat saatis juba päeva algusest peale probleem vedrustusega.

Lõunal said Hyundai mehaanikud vea lahendatud ja Tänak naasis päeva kaheks viimaseks katseks nobedalt, noppides teise ning kolmanda koha. Sellele vaatamata suurenes tema kaotus mullu Sardiinias võidutsenud Dani Sordole päeva lõpuks 1.53 peale.

Ralli avapäeval pidi tehnilise vea tõttu katkestama Esapekka Lappi, Takamoto Katsuta sõitis ühe kurvi pikaks ning vajus kallakust alla. Mehed pääsesid vigastusteta, kuid ka nende jaoks lõppes päev varakult.

Testikatse:

Sardiinia ralli algas täieliku ebaõnnega noore soomlase Kalle Rovanperä jaoks, kes näitas testikatse esimesel läbimisel parimat aega, kuid ületas finišijoone veidi liiga kiirelt, ei suutnud kurviks piisavalt hoogu maha pidurdada ning keeras kallakust alla sõites masina katusele. Soomlased jäid avariis terveks.

Kiireimad olid valitsev maailmameister Ott Tänak ja MM-sarja üldliider Elfyn Evans, kes sõitsid välja aja 2.13,6. Sebastien Ogier kaotas neile 0,8 ja mullune Sardiinia ralli võitja Dani Sordo 1,1 sekundit.

Enne rallit:

Tavaliselt juunis toimuv ralli lükati koroonapandeemia tõttu oktoobrisse, mis võib tähendada kaarte segama hakkavat vihma. Sellele vaatamata on oodata, et teed vajuvad katsete kordusläbimistel rööpasse. Sardiinia kruusarajad on kitsad ja kiired, teeääri palistavad aga kivid, mis jätavad eksimusteks vähe ruumi.

"Sardiinia on tavaliselt kuum ja keeruline ralli, sel aastal toimub etapp veidi hiljem, mis võib tähendada raskeid ilmastikutingimusi. Vihmane ilm võib kogu ralli iseloomu muuta, seega tuleb olla valmis erinevateks olukordadeks," rääkis 2017. aastal Sardiinias võidutsenud Ott Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Sardiinia ralli sõidetakse kaunitel teedel, katsed on voolavad ja kitsad ning sobivad minu sõidustiiliga," tõdes Thierry Neuville. "Oleme sellel rallil alati head kiirust näidanud ja seal ka kaks korda [2016 ja 2018] võidutsenud. Ilm võib küll tavapärasest erineda ja vihma korral võivad tingimused olla väga keerulised."

MM-sarja juhib eelmisel etapil Türgis võidutsenud Elfyn Evans (Toyota), kes on kogunud 97 punkti. Teisel kohal oleval Sebastien Ogier'l (Toyota) on 79, kolmandal Toyota mehel Kalle Rovanperäl ning Ott Tänakul 70 punkti. Pärast Sardiiniat on jäänud sõita veel Belgias ning reede õhtul MM-kalendrisse lisandunud Monza etapil.

Ralli ajakava:

Neljapäev

Testikatse (Olmedo) 3.79 km, kell 13.01

Reede

SS1 Tempio Pausania 1 12.08 km, kell 8.50

SS2 Erula - Tula 1 21.78 km, kell 09.44

SS3 Tempio Pausania 2 12.08 km, kell 11.40

SS4 Erula - Tula 2 21.78 km, kell 12.34

SS5 Sedini - Castelsardo 1 14.72 km, kell 17.14

SS6 Tergu - Osilo 1 12.81 km, kell 17.59

Laupäev

SS7 Monte Lerno 1 22.08 km, kell 08.37

SS8 Coiluna - Loelle 1 15.00 km, kell 09.38

SS9 Monte Lerno 2 22.08 km, kell 11.07

SS10 Coiluna - Loelle 2 15.00 km, kell 12.08

SS11 Sedini - Castelsardo 2 14.72 km, kell 17.08

SS12 Tergu - Osilo 2 12.81 km, kell 18.02

Pühapäev

SS13 Cala Flumini 1 14.06 km, kell 09.15

SS14 Sassari - Argentiera 1 6.89 km, kell 10.08

SS15 Cala Flumini 2 14.06 km, kell 12.10

SS16 Sassari - Argentiera 2 (punktikatse) 6.89 km, kell 13.18