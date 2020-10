Tänak: meil on vedrustusega probleem, mida me ei saanud ise parandada

Tänak kaotas aega juba ralli keerulisel avakatsel, kui jäi suurepärast sõitu näidanud Teemu Suninenist maha 27,9 sekundiga.

Et Tänak ja teine Hyundai tiitlipretendent Thierry Neuville võtsid erinevalt konkurentidest hommikuks kaasa kaks varurehvi, võis alguses pakkuda, et ajakaotus oli tingitud lisakilode ja ettevaatlikkuse kombinatsioonist, kuid järgmistel katsetel sai selgeks, et eestlastel on masinaga mingi probleem.

Järgmise kolme katsega suurenes Tänaku kaotus enne lõunapausi liidriks tõusnud Dani Sordole minutile ja 49 sekundile. Hooldusalas kinnitas Tänak, et mured peituvad vedrustuses.

"Meil oli mingi probleem vedrustusega, mida ei olnud katsete vahel kaasas olnud vahenditega võimalik parandada," rääkis eestlane WRC otseülekandes.

"Vähemalt oleme siin, seegi on positiivne. Ei saa öelda, et midagi erilist oleks juhtunud, me ei sõitnud millelegi otsa, aga nii ütlevad vist kõik. See [probleem] lihtsalt juhtus. Professionaalid vaatavad hooldusalas masina üle ja eks siis näeme. Kindlasti oleme motiveeritud ja kindlasti jätkame surumist, aga tunded ei mängi siin rolli," tõdes Tänak.