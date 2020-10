Adamo: ma pole nii keskendunud Sordot näinudki

Hyundai jaoks tõi Sardiinia MM-ralli avapäev kaasa kahetisi tundeid. Rõõmustavaks on see, et rallit juhib mullu neil teedel võidutsenud Dani Sordo, paraku on valitsev maailmameister Ott Tänak alles kaheksas ja kaotab meeskonnakaaslasele pea kaks minutit.

Tänakul olid reede hommikupoolikul probleemid vedrustusga. Hoolduspausil said Hyundai mehaanikud masina korda ja eestlane lõpetas päeva ühe teise ning ühe kolmanda kohaga.

"Isegi kolmandana teele minnes oli ta teistega võrreldes nii kiire," rääkis võistluspäeva lõpus Hyundai pealik Andrea Adamo. "Ühest küljest pakkus see mulle rõõmu, sest tõestas, et meie masin on konkurentsivõimeline. Teisalt tekitas see aga veelgi rohkem tuska: mis oleks võinud olla, kui teda poleks hommikul probleem tabanud. Mündil on alati kaks külge!"

Viimase 11 kuu jooksul ainult ühel MM-rallil kaasa löönud Dani Sordo lõpetas reede kolme järjestikuse katsevõiduga ning juhib päeva lõpuks rallit 17,4-sekundilise eduga.

"Peame olema realistlikud: stardijärjekord soosis neid, aga elus peadki sellised võimalused ära kasutama," tõdes Adamo. "Me ei tohi ka unustada, et kui välja arvata üks testipäev eelmisel nädalal, ei ole Dani ja Carlos [del Barrio] selle autoga viimase kuu jooksul sõitnud."

"Ma pean ütlema, et ma ei ole vist varem nii keskendunud Danit näinudki. Ma ei taha öelda, nagu seda poleks varem juhtunud, aga ta oli rehvi- ja seadistuse valikut tehes nii otsusekindel ning see avaldas mulle muljet. Ma olin veidi mures, teades, et ma ei ole talle autoga harjumiseks palju võimalusi andnud. Seega: aitäh, Dani; aitäh, Carlos!"