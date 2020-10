VIDEO | Rovanperä tegi päeva alguses karmi avarii

Reedel tehniliste probleemidega maadelnud ja päeva alles üheksandalt kohalt alustanud Rovanperä tabas laupäevasel teisel katsel suurel kiirusel sõites masina vasaku tagumise osaga puud, poolpiruett keerutas ta vastu teist puud ka parema küljega. Tema Toyota kaotas avariis mõlemad tagumised rattad.

Rovanperä ja kaardilugeja Jonne Halttunen pääsesid avariist küll vigastusteta, kuid meeste Toyota jäi teele halvasti ette ja esimesena said seda oma silmaga näha nende järel kolmandana teele läinud Ott Tänak - Martin Järveoja.

"Rovanperä seisab väga halvas kohas - ta on keset teed! See on väga kiire lõik ja see masin tuleb rajalt eemaldada," ütles katsevõidu võtnud Sordo. Kolmas Hyundai sõitja Thierry Neuville sõnas katse finišis, et aeglustas enne avariipaika liiga palju ja kaotas seetõttu sekundeid.