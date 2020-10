Neuville on veendunud, et Sordo peaks ta pühapäeval mööda laskma

Mullu Sardiinias võidutsenud Sordo edestab viimase võistluspäeva eel Ogier'd 27,4 sekundiga, kolmandal kohal olev Neuville jääb kuuekordsest maailmameistrist maha vaid 1,5 sekundit.

Et Neuville ja Ogier võitlevad MM-tiitli pärast, võivad pühapäeval mängu tulla tiimikäsklused.

Nimelt küsiti belglaselt rallipäeva lõpus, et kui ta tõuseb pühapäeval üldarvestuses Ogier'st mööda, kas Sordo peaks talle MM-sarja üldarvestust silmas pidades rallivõidu loovutama?

"Dani ei võitle MM-tiitli nimel, isegi kui ta vääriks siin võitu. Meie aga võitleme, seega on minu vastus selge: jah," vastas belglane.

Sordo ise sellel võimalusel pikemalt ei peatunud. "Tean Sebastieni, ta tahab esikohta võtta ja samuti Thierry. Peame pühapäeval edasi võitlema, meid ootab ees neli keerulist katset. Üritame oma kohta lõpuni hoida," sõnas hispaanlane.

"Me võitleme küll teise koha nimel, aga paneme surve ka Danile peale - tal on suur edu, aga mitte liiga suur. Kunagi ei või teada, mis juhtub. Anname endast kõik," rääkis Ogier.

"Dani ei tunne ennast alati surve all kõige mugavamalt. Ta on nii kiire, et meil ei jää lihtsalt muud üle kui sellist juttu rääkida," naeris prantslane.