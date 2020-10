Tänak: peame laupäeval sõitma nii nagu reede pärastlõunal

Probleemid vedrustusega langetasid Tänaku esimese võistluspäeva lõpuks kaheksandaks, kaotust Dani Sordole on kogunenud 1.53. Hoolduspausil õnnestus Hyundai mehaanikutel masin korda saada.

"Pärastlõunal töötas kõik hästi, polnud draamat, polnud üllatusi," sõnas Tänak võistluspäeva lõpus WRC otseülekandes. "Peame laupäeval jätkama nii nagu sõitsime reede pärastlõunal. Meie koht ei ole hea, aga sõitjad, keda üritame püüda, on meile nüüd lähemal."

Reedel teatas WRC, et lisaks seni kavas olnud Belgia rallile toimub MM-sarjas veel üks etapp, kui hooaeg lõpetatakse detsembri esimesel nädalavahetusel Monzas. Nõnda on ka valitseval maailmameistril võimalik lisapunkte teenida, kuigi saarlane ise kalendrile ei mõtle: "lõpetame enne selle ralli ära, siis vaatame!"

Esikohal olev Sordo lõi MM-sarjas viimati kaasa Mehhiko rallil, enne seda oli tema viimaseks ralliks mullu oktoobris toimunud kodune Kataloonia etapp.

"Muidugi olen väga-väga rahul, et olen saanud niimoodi naasta," sõnas hispaanlane. "Stardijärjekord on väga tähtis ja lõikasime reedel sellest kasu. Peame laupäeval samamoodi jätkama. Ees ootab pikk päev ning tähtis rehvivalik, aga juhime ja see on kõige tähtsam."

Sordo järel on teisel kohal Teemu Suninen, kes võttis ralli avakatselt võimsa, 12,4-sekundilise võidu. Pärastlõunaks läks soomlane rehvivalikut tehes riskima ja võttis kaasa kaks kõva seguga rehvi. Paraku ei osutunud see õigeks valikuks.

"See oli meie poolt väike viga," tõdes Suninen. "Ootasime, et pinnase temperatuur on kõrgem, aga päike oli varjus ja me ei teeninud seetõttu eelist. Peame siiski olema rahul, hommikune tõestas, milleks olen võimeline. Peame jätkama heas tempos, keskenduma oma sõidule ja laskma teistel teha seda, mida nemad teevad."

Kolmandal kohal on Tänaku ja Sordo meeskonnakaaslane Thierry Neuville, kes kaotab hispaanlasele 35,2 sekundit. "Ootasin veidi paremat päeva. Hommikul olime hädas seadistusega, ka teine varurehv tähendas meie jaoks lisakilosid," iseloomustas belglane päeva.

"Pärastlõunaks tegime vajalikud muudatused ja tundsin ennast paremini. Küll surin aga kahes aeglases kurvis välja - seda ei ole minuga varem juhtunud! Teisel korral ei saanud masinat ka käima, kaotasime sinna 12 sekundit, mis tähendab tihedas konkurentsis suurt ajakaotust. Meie eesmärk on aga jätkuvalt ralli esikoht!"

Sardiinia MM-ralli laupäevane võistluspäev algab kell 8.37 algava kiiruskatsega.