Tänak: sellest stardipositsioonist on raske enamat teha

Valitsev maailmameister Ott Tänak alustab Sardiinia rallil laupäevaõhtust osa kuuendalt kohalt. Liidriks on neil teedel mullu võidutsenud Dani Sordo, Thierry Neuville'i hea sõit on Hyundaile kindustanud kaksikjuhtimise.

Reedesed probleemid vedrustusega langetasid Tänaku üldarvestuses kaheksandaks, ehk laupäeva hommikul pidi ta koos Toyota meeste Takamoto Katsuta ja Kalle Rovanperäga järgmistele sõitjatele teed puhastama. Rovanperä tegi päeva teisel katsel avarii, mis lülitas soomlase konkurentsist ning tähendas ühtlasi seda, et Tänak pidi järgmistele katsetele startima teisena.

"Siiani on kõik hästi läinud, meil ei ole mingeid probleeme," rääkis Tänak hoolduspausil WRC All Live'ile. "Oleme teinud kõik, mis meie võimuses, ülejäänud pole enam meie teha. Kõik töötab hästi, sellest stardipositsioonist on aga raske midagi rohkemat saavutada."

Esikohal oleva Sordo edu Neuville'i ees on 31,6 sekundit, Sebastien Ogier jääb kolmandana maha 34,6 sekundiga. Et belglane võitleb jätkuvalt MM-tiitli nimel, spekuleeritakse, kas Hyundai võib pühapäeval samas olukorras olles käskida Sordol aeglustada, et Neuville'ile rallivõit tagada.

Tiimipealik Andrea Adamo rääkis lõunapausil, et Hyundai peamiseks eesmärgiks on meeskondlik maailmameistritiitel, lisades: "oleks väga keeruline Danile öelda, et ta peaks aeglasemalt sõitma!"

"Mina mõtlen ainult käimasoleva ralli peale," sõnas ka Sordo ise. "Näen, et Thierry ja Sebastien tulevad tagant kiirelt. Nad suruvad kuni ralli lõpuni, seega peame ka meie seda tegema."