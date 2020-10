Ott Tänak: oli keeruline ja pettumuslik nädal

"Reedel olnud vedrustuse probleemide järel teadsime, et kõrgesse mängu on uuesti väga raske sekkuda, aga me jätkasime proovimist ning üritasime meeskonda toetada nii palju kui suutsime," rääkis Tänak pressiteate vahendusel. "Kui reedesed probleemid välja jätta, siis töötas masin hästi, ent me teame, et me oleme palju rohkemaks suutelised. Me suutsime vähemalt punktikatselt pälvida viis punkti, et rallile positiivne punkt panna."

"Meeskond on terve hooaja näinud väga palju vaeva. Alati ei ole asjad läinud nii nagu me loodame, aga me jätkame endast maksimumi andmist ja paremad tulemused on kindlasti tulemas," lisas Tänak.

MM-sarjas on jäänud sõita veel Belgia ja Monza etappidel.