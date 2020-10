Adamo Hyundai kaksikjuhtimisest: ralli pole veel läbi, mäletan Türgit hästi

Eelmisel MM-rallil Türgis alustas Hyundai laupäeva samuti kaksikjuhtimisega, laupäevasel avakatsel jättis roolisüsteemiga seotud mehaaniline rike Ott Tänaku aga tee äärde ning viimast võistluspäeva liidrina alustanud Thierry Neuville langes rehvivahetuse järel lõpuks teiseks.

Sardiinias on esikohal Dani Sordo, kes edestab Neuville'i hoolduspausile minnes 31,6 sekundiga. Kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier jääb belglasest maha vaid kolme sekundiga. Reedel mehaaniliste probleemide küüsis vaevelnud Ott Tänak on kuues.

"Ralli pole veel läbi, mäletan Türgit väga hästi," tõdes Hyundai boss Andrea Adamo laupäeva lõunal WRC otseülekandes rääkides.

"Hommikul otsustasime, et Thierry võiks teele minna kuue rehviga. Muidugi on nüüd lihtne öelda, et oleks võinud otsustada viie rehvi strateegia kasuks, aga hommikul tundus see valik õige. Meil on kaksikjuhtimine. Dani kohta ütleme prantsuse keeles chapeau, ta on väga hästi sõitnud. Ta on otsusekindel, keskendunud."

"Kahjuks on Otil kehv stardipositsioon, aga sellele vaatamata näitab ta huvitavaid aegu," sõnas Adamo.