Ogier ja Evans sõidavad Ypres'i ralliks soojaks Belgia väiksemal võistlusel

Hemicuda Rally toimub Belgia teedel 24.-25. oktoobrini. Lisaks Ogier'le ja Evansile teevad võistlusel kaasa Hyundai WRC2 piloodid Ole Christian Veiby ja Nikolai Grjazin.

Kuna alles hiljuti MM-sarja kalendrisse lisatud Ypres'i rallil ei ole nii kuuekordne maailmameister Ogier kui Evans võistelnud, siis kasutavad nad Hemicuda Rallyt soojendusvõistluseks just seda etappi silmas pidades. Ypres'i ralli toimub 19.-22. novembrini ning seal on varasematel aastatel võidu kihutanud vaid Hyundai piloodid Thierry Neuville ja Craig Breen ning M-Spordi sõitja Esapekka Lappi.

"Kuna testimisvõimalused on piiratud, siis me peame vaatame teiste variantide poole," ütles Evans portaalile Dirtfish. "Me loodame saada võimalikult palju kilomeetreid ja valmistuda järgmiseks MM-etapiks nii hästi kui suudame."