Ametlik: autoralli MM-hooaja lõpetab Monza etapp

Monza ralli peetakse 4.-6. detsembril ning asfaltteedel sõidetakse ühtekokku 220 kilomeetri jagu kiiruskatseid. Enamik esimese ja viimase päeva katsetest leiavad aset ringrajal, laupäeval kihutatakse aga ümbritsevatel suletud avalikel Lombardia maakonna teedel.

Milano lähistel asuv Monza ringrada on eelkõige tuntud vormel-1 sarja GP-de võõrustamise poolest, kuid alates 1978. aastast korraldatakse seal ka iga-aastast rallivõistlust. Seitsmel korral on Monza ralli võitnud MotoGP sarja legend Valentino Rossi, ent võidurõõmu on tundnud ka rallipiloodid Dani Sordo (2010, 2013), Sebastien Loeb (2011) ja Robert Kubica (2014).

"Praeguses olukorras otsime uusi lahendusi ja Monza ralli on selle hea näide. See on kooslus ikoonilisest ringrajaüritusest ja traditsionaalsematest maapiirkonnas peetavatest rallikatsetest. Säärane uus kontseptsioon võib viia WRC uutesse riikidesse ja regioonidesse," kommenteeris Rahvusvahelise Autoliidu FIA rallidirektor Yves Matton.

Autoralli MM-sarja tänavusse võistluskalendrisse kuulub veel ka eelviimane etapp Belgias, mis sõidetakse 19.-22. novembril.