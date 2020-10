"WRC on otsustanud, et aasta esimesel poolel sari Euroopast ei lahku, nii et Mehhiko ralli ei ole 2021. aasta kalendris, kuid mõlema osapoole jätkuva huvi tõttu on see seal vähemalt 2022. ja 2023. aastal," teatas ralli peadirektor Gilles Spitalier.

MM-etapi järel toimub Mehhikos järgmise aasta keskpaigas Rally del Baijo nimeline võistlus, mis veetakse läbi sarnaselt MM-rallile Guanajuato osariigis, et korraldajad saaksid tulevikku silmas pidades n-ö kätt soojas hoida.

Eelnevalt on Mehhiko kuulunud MM-kalendrisse katkematult 17 hooaega järjest.

Ära jääb ka Argentina MM-etapp

MM-ralli ärajätmisest teatasid reedel ka Argentina etapi korraldajad. Traditsiooniliselt Argentinas Cordoba provintsis peetav võistlus jäetakse sarnaselt Mehhiko etapile ära koroonaviiruse pandeemiast tingitud komplikatsioonide tõttu.

Otsus tähendab, et Argentina ralli, mida on korraldatud viimased 39 aastat, jääb teist hooaega järjest MM-kalendrist välja. Korraldajate sõnul loodetakse naasta 2022. aastal. "2021. aasta ralli ärajäämine on valus. Olen sama pettunud, kui kõik teised," kommenteeris Argentina ralli peadirektor David Eli. "Jätkame tööd selle nimel, et saaksime ülejärgmisel aastal MM-sarja taas Argentinasse tuua."