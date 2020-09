Djokovic sai Roomas rekordilise turniirivõidu

Djokovic kaotas oma kaks esimest pallingugeimi ja jäi 0:3 taha, kuid seejärel ei suutnud kahte servigeimi järjest hoida ka Schwartzman. Seisul 5:4 oli Djokovicil sett-pall, aga lõpuks võitis serblane avaseti 7:5.

Teises setis kaotasid mõlemad hakatuseks oma pallingugeimi ja kuigi viiendas geimis oli Schwartzmanil kaks murdepalli, siis ära kasutada ta neid ei suutnud ja kaheksandas geimis murdis hoopis Djokovic kuivalt 5:3 ette. Järgnevas geimis läks ta 40-0 juhtima ja võitis kohtumise kolmandalt matšpallilt.

Djokovic kaotas turniiri jooksul vaid ühe seti, seda veerandfinaalis sakslasest üllatajale Dominik Koepferile. Schwartzman oli veerandfinaalis üle Rafael Nadalist ja sai nelja hulgas väga raske võidu kanadalase Denis Shapovalovi üle.

Serblane on võitnud nüüd 36 Mastersi turniiri, mis on kõigi aegade rekord ja ühe võrra rohkem kui Nadal. Oma tiitlitest viis on Djokovic teeninud just Roomast.