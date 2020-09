Kuznetsova võitis kaks tundi ja 45 minutit kestnud kohtumise 4:6, 7:5, 6:3.

Avasett algas mõlemale väga kindla servigeimiga, kuid siis jõudsid järgmised kuus geimi tasamänguni ja lõpuks sai Kontaveit esimesena murde kätte, asudes 5:3 juhtima. Seejärel jäi ta aga enda pallingul 0:40 taha ja suutis küll ühe murdepalli päästa, aga teise sai Kuznetsova kätte. Venelanna juhtis siis enda pallingul 40:0, aga Kontaveit võitis viis punkti järjest ja võitis avaseti 6:4.

Teises setis oli Kontaveidil esimene murdepall neljandas geimis ja veel kaks tükki kaheksandas, aga tal ei õnnestunud neid kätte saada ja siis kaotas ta hoopis enda servigeimi, jäädes 4:5 taha. Järgnesid veel vastastikused murded, kuid seisul 6:5 servides Kuznetsova enam ei eksinud ja võitis teise seti 7:5.

Otsustavas setis pääses venelanna 2:0 juhtima ja Kontaveidil oli küll kaks murdepalli, et 2:2 viigistada, aga tal ei õnnestunud kumbagi kätte saada ja siis kaotas ta hoopis enda servi, jäädes 1:4 taha. Järgmises geimis realiseeris Kontaveit neljanda murdepalli ja hoidis siis nulliga servi, vähendades vahe 3:4-le, aga 3:5 seisul jäi ta enda servil 0:40 taha ja kaks esimest matšpalli suutis ta päästa, kuid kolmanda sai Kuznetsova kätte, võites seti 6:3.

Turniiril 14. asetatud Kontaveit realiseeris mängu jooksul 14 murdevõimalusest neli, samas kui Kuznetsova suutis kümnest matšpallist ära kasutada kuus. Äralöökidest teenis Kontaveit 49 ja Kuznetsova 39 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 49 ja venelannal 44. Mängitud punktidest võitis Kuznetsova 121 ja Kontaveit 113.

Kontaveit servis mängu jooksul neli ässa ja tegi ühe topeltvea, Kuznetsova sai kirja kaheksa ässa ja kaks topeltviga.

Kolmandas ringis läheb Kuznetsova vastamisi maailma kuuenda reketi, turniiril 4. asetatud ukrainlanna Elina Svitolinaga, kes enne Rooma turniiri mängis viimati märtsi alguses Mehhikos, kus võitis Monterrey turniiri. Svitolina oli avaringis vaba ja sai teises ringis 6:3, 7:6 (4) jagu venelanna Anastassia Pavljutšenkovast (WTA 36.).

ANETT KONTAVEIT - SVETLANA KUZNETSOVA:

Enne mängu:

Turniiri avaringis alistas Kontaveit tund ja 40 minutit kestnud kohtumise järel 6:3, 7:6 (1) maailma 45. reketi Caroline Garcia.

35-aastane venelanna alistas Roomas avaringis endast kümme aastat noorema ameeriklanna Bernarda Pera (WTA 60.) kaks tundi ja 15 minutit väldanud matšis numbritega 3:6, 7:6 (3), 6:3.

Kuznetsova on 2004. aasta US Openi ja 2009. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja, 2007. aastal tõusis ta maailma edetabelis ka teisele kohale. Venelanna on saavutanud palju ka paarismängus, võites Austraalia lahtised nii 2005. kui 2012. aastal, paarismängu finaali on ta jõudnud kõikidel slämmiturniiridel.

Kontaveit ja Kuznetsova on omavahel korra kohtunud, kui kaks aastat tagasi oli eestlanna samal Rooma turniiril venelannast parem 7:5, 7:5.