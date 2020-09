Kontaveit: ehk oleks pidanud mängu pooleli jätma

"Oli väga füüsiline ja raske mäng. Vastane mängis ka hästi. Arvan, et mängisin kaks setti väga hästi. Teise seti lõpus tuli mul paar rumalat viga. Hakkasin kiirustama," kommenteeris Kontaveit kohtumise järel Eesti ajakirjanikele.

"Tundsin, et ta oli väga stabiilne ja mängis väga palju palle tagasi. Üritasin vahepeal kiiremaid punkte mängida, aga nendel kohtadel oleks pidanud üritama punkte rohkem läbi mängida."

Kohtumise lõpp kujunes tiba piinavaks. "Kaks tundi võtsid mind väga läbi, otsustavas setis läksid jalad väga pingesse ja alaselg hakkas veidi valutama. Oli päris keeruline mängida," lausus Kontaveit.

"Ma ei teinud ka otsust väljakult ära tulla. Mul on alati raske seda otsust teha. Võib-olla oleks pidanud mängu pooleli jätma."

"Katki kindlasti midagi ei ole," lohutas Kontaveit pöidlahoidjaid. "Praegu selg valutab, mul on raske istuda. Aga ma arvan, et see on selline asi, mis paari päevaga massaaži ja füsio abiga läheb paremaks."

Eesti esireketi hinnangul tulenesid probleemist viimase aja tihedast graafikust. "Arvan, et on olnud väga palju mängimist, kõik on olnud nii järjest. Pärast New Yorki olin ühe päeva kodus ja lendasin kohe siia."

"Uus kate ja kõik - kehale on nii palju suuri muutusi: lennud, ajavahe. Nüüd saan mõned päevad kodus olla ja lendan kolmapäeval Pariisi."