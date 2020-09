VIDEO | Endine esireket lohutas väljakul jalga vigastanud vastast

Teises ringis maailma viienda reketi Sofia Kenini koguni 6:0, 6:0 alistanud US Openi finalisti Azarenka (WTA 14.) ja Kasatkina (WTA 74.) vaheline kohtumine oli avasetis viigis 6:6, kui venelanna libastus võrku tulles ning väänas tugevalt hüppeliigest.

Väljakule lebama jäänud Kasatkinal ei õnnestunud mängu jätkata, temast kaheksa aastat vanem Azarenka jooksis kärmelt jääkotti tooma ja lohutas konkurenti südamlikult hiljem ka väljaku kõrval. Samuti vahetas valgevenelanna paar lauset Kasatkina treeneri Carlos Martinezega.

Vika Azarenka and Daria Kasatkina were in a tie-break when Kasatkina went over on her ankle - does not look good.



Azarenka fetched her a bag of ice, comforted her when she burst into tears & helped her to her chair. pic.twitter.com/aTJ8YJCXtX