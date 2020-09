Kontaveidi järgmiseks vastaseks on kogenud kahekordne slämmivõitja

35-aastane venelanna alistas Roomas avaringis endast kümme aastat noorema ameeriklanna Bernarda Pera (WTA 60.) kaks tundi ja 15 minutit väldanud matšis numbritega 3:6, 7:6 (3), 6:3.

Kuznetsova näol on tegemist endise maailma teise reketiga (2007), kes võitis 2004. aastal US Openi ning triumfeeris 2009. aastal Prantsusmaa lahtistel. Austraalia lahtistel on ta võidutsenud kahel korral paarismängus, seda 2005. ja 2012. aastal. Kogenud venelanna viimane suurem slämmiturniiri tulemus jääb aga 2017. aastasse, mil ta jõudis Wimbledonis kaheksa parema hulka.

Anett Kontaveit, kes seljatas avaringis prantslanna Caroline Garcia (WTA 45.) 6:3, 7:6 (1), on Kuznetsovaga varasemalt kohtunud ühel korral, seda kaks aastat tagasi samal Rooma turniiril. Toona võitis Eesti esireket venelannat teises ringis 7:5, 7:5, jõudes kokkuvõttes poolfinaali, kus jäi alla hilisemale võitjale Elina Svitolinale.